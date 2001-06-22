Раздел: Мир
В Европе задержан личный охранник самого известного террориста
Мужчина работал телохранителем Усамы бен Ладена.
По данным издания Bild, мужчина по имени Сами А. с 1997 года проживает в немецком Бохуме. Правоохранителям было известно, что он являлся охранником Усамы бен Ладена и был внесен в список потенциально опасных лиц. Тем не менее он получал государственное пособие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
В 2005-м ему официально было отказано в предоставлении убежища в Гемании. Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) намеревалось в 2006-м депортировать его на родину. Но Высший административный суд постановил, что бывший охранник Усамы бен Ладена может быть подвергнут пыткам в Тунисе, поэтому он остался на территории Германии.
Однако теперь BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации экс-телохранителя главы «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации — ред.).
Сами А. был задержан во время очередного отчета перед полицией в Бохуме. В настоящее время он находится под стражей. После этого в его доме провели обыски.
Читайте также: Вооруженные разборки во Франции: ранено три человека
Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в 2011 году в Пакистане.
По данным издания Bild, мужчина по имени Сами А. с 1997 года проживает в немецком Бохуме. Правоохранителям было известно, что он являлся охранником Усамы бен Ладена и был внесен в список потенциально опасных лиц. Тем не менее он получал государственное пособие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
В 2005-м ему официально было отказано в предоставлении убежища в Гемании. Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) намеревалось в 2006-м депортировать его на родину. Но Высший административный суд постановил, что бывший охранник Усамы бен Ладена может быть подвергнут пыткам в Тунисе, поэтому он остался на территории Германии.
Однако теперь BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации экс-телохранителя главы «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации — ред.).
Сами А. был задержан во время очередного отчета перед полицией в Бохуме. В настоящее время он находится под стражей. После этого в его доме провели обыски.
Читайте также: Вооруженные разборки во Франции: ранено три человека
Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в 2011 году в Пакистане.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
278
0
Также советуем посмотреть
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
Оставьте свой комментарий