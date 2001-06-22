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Раздел: Мир  
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В Европе задержан личный охранник самого известного террориста

В Европе задержан личный охранник самого известного террориста Мужчина работал телохранителем Усамы бен Ладена.

По данным издания Bild, мужчина по имени Сами А. с 1997 года проживает в немецком Бохуме. Правоохранителям было известно, что он являлся охранником Усамы бен Ладена и был внесен в список потенциально опасных лиц. Тем не менее он получал государственное пособие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

В 2005-м ему официально было отказано в предоставлении убежища в Гемании. Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) намеревалось в 2006-м депортировать его на родину. Но Высший административный суд постановил, что бывший охранник Усамы бен Ладена может быть подвергнут пыткам в Тунисе, поэтому он остался на территории Германии.

Однако теперь BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации экс-телохранителя главы «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации — ред.).

Сами А. был задержан во время очередного отчета перед полицией в Бохуме. В настоящее время он находится под стражей. После этого в его доме провели обыски.

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Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в 2011 году в Пакистане.
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 Теги: Усама бен Ладен, телохранитель, задержание

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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