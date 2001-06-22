В Европе задержан личный охранник самого известного террориста

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Телохранитель одного из главных террористов на планете в самое ближайшее время может быть освобожден из под стражи. Из американской тюрьмы Гуантанамо будет освобожден Махмуд Муджахид, который считается бойцом «Аль-Каеды» и личным телохранителем Осамы бин Ладена. 33-летний Муджахид провел под стражей более 10 лет. Он был