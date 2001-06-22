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Раздел: Мир  
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Отравление на свадьбе в Грузии: более 100 пострадавших

Отравление на свадьбе в Грузии: более 100 пострадавших Причиной отравления мог стать кремовый торт.

В грузинском Батуми на свадьбе отравилось около 100 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Отмечается, что всех пострадавших доставили в местную больницу. Причиной отравления стали бактерии сальмонеллы, при этом не сообщается, в каком именно блюде они могли быть.

Директор Центра общественного здоровья Аджарии Нино Нижарадзе считает, что бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте, если температурный режим для хранения молочных продуктов был нарушен.

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В то же время в продовольственном агентстве страны заявляют, что когда эксперты агентства пришли в ресторан, где проходила свадьба, еды уже не было.
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 Теги: Грузия, отравление

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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