Раздел: Мир
Отравление на свадьбе в Грузии: более 100 пострадавших
Причиной отравления мог стать кремовый торт.
В грузинском Батуми на свадьбе отравилось около 100 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Отмечается, что всех пострадавших доставили в местную больницу. Причиной отравления стали бактерии сальмонеллы, при этом не сообщается, в каком именно блюде они могли быть.
Директор Центра общественного здоровья Аджарии Нино Нижарадзе считает, что бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте, если температурный режим для хранения молочных продуктов был нарушен.
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В то же время в продовольственном агентстве страны заявляют, что когда эксперты агентства пришли в ресторан, где проходила свадьба, еды уже не было.
В грузинском Батуми на свадьбе отравилось около 100 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Отмечается, что всех пострадавших доставили в местную больницу. Причиной отравления стали бактерии сальмонеллы, при этом не сообщается, в каком именно блюде они могли быть.
Директор Центра общественного здоровья Аджарии Нино Нижарадзе считает, что бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте, если температурный режим для хранения молочных продуктов был нарушен.
Читайте также: В Европе задержан личный охранник самого известного террориста
В то же время в продовольственном агентстве страны заявляют, что когда эксперты агентства пришли в ресторан, где проходила свадьба, еды уже не было.
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