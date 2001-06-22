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Раздел: Мир  
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В Нидерландах фургон врезался в здание редакции газеты "Телеграф"

В Нидерландах фургон врезался в здание редакции газеты "Телеграф"В ночь на вторник в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде.

Как сообщает сайт издания, это произошло около 4 утра по местному времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еurointegration.

Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По данным полиции, высота пламени достигла 14 метров.

Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбито множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что он значителен.

Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, а только охрана.

Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим: "Все указывает на то, что это была направлена ​​атака. Мы не дадим себя запугать", - отметил он.

Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, "кто действительно этого хотел".

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Полиция рассматривает событие как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.
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Сегодня, 09:19 » Автор: Алена Шимко
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