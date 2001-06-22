Раздел: Мир
В Нидерландах фургон врезался в здание редакции газеты "Телеграф"
В ночь на вторник в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде.
Как сообщает сайт издания, это произошло около 4 утра по местному времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еurointegration.
Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По данным полиции, высота пламени достигла 14 метров.
Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбито множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что он значителен.
Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, а только охрана.
Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим: "Все указывает на то, что это была направлена атака. Мы не дадим себя запугать", - отметил он.
Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, "кто действительно этого хотел".
Читайте также: В Нидерландах фургон столкнулся с грузовиком: много жертв
Полиция рассматривает событие как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.
Как сообщает сайт издания, это произошло около 4 утра по местному времени, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еurointegration.
Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По данным полиции, высота пламени достигла 14 метров.
Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбито множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что он значителен.
Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, а только охрана.
Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим: "Все указывает на то, что это была направлена атака. Мы не дадим себя запугать", - отметил он.
Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, "кто действительно этого хотел".
Читайте также: В Нидерландах фургон столкнулся с грузовиком: много жертв
Полиция рассматривает событие как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
107
0
Также советуем посмотреть
- Торговая война между Китаем и США: будет ли кризис
- Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
Оставьте свой комментарий