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Раздел: Мир  
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В Британии расширят аэропорт Хитроу

В Британии расширят аэропорт ХитроуПарламент Великобритании одобрил предложение правительства о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу.

Расширение главного аэропорта Великобритании предположительно обойдется в $18,6 млрд. По мнению главы правительства Терезы Мэй, строительство простимулирует рост национальной экономики на фоне готовящегося выхода страны из Евросоюза, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Хотя у проекта оказалось много сторонников, экологи бьют тревогу: они предсказывают серьезное ухудшение обстановки в столице. Взволнованы также жители Лондона, живущие возле аэропорта. По словам активистов, аэропорт после строительства третьей полосы будет вырабатывать столько же углекислого газа, сколько вся Португалия. По уровню шума Хитроу уже обошел множество европейских аэропортов – самолеты приземляются и взлетают с него каждые 90 секунд.

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Проект вызвал разногласия в парламенте. Главный противник проекта – глава МИД Борис Джонсон – отсутствовал на голосовании. Ожидается, что проект правительства, одобренный парламентом, будет неоднократно обжалован в британских судах.
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Сегодня, 10:51 » Автор: Алена Шимко
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