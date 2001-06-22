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Раздел: Мир  
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Этот город признан самым дорогим для иностранцев

Этот город признан самым дорогим для иностранцевРост цен на рынке недвижимости вывел Гонконг на первое место в списке самых дорогих городов мира для проживания сотрудников иностранных компаний.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные международной консалтинговой фирмой Mercer, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.

В рамках исследования были учтены такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных населенных пунктах нашей планеты, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взят уровень жизни в Нью-Йорке.

Гонконг является лидерам по ценам на жилье, которые растут на протяжении 17 месяцев подряд. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет в среднем $7671 по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке.

Так, чашка кофе в городе обойдется в $7,74, а литр молока — $3,78 .

Второе и третье места заняли Токио и Цюрих. В десятку лидеров также попали Сингапур, Сеул, столица Анголы Луанда, Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и швейцарский Берн.

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Наименее затратными для проживания зарубежных специалистов признаны киргизский Бишкек, Тунис (столица одноименной североафриканской страны) и Ташкент.
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Сегодня, 11:04 » Автор: Алена Шимко
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