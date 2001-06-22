Раздел: Мир
Этот город признан самым дорогим для иностранцев
Рост цен на рынке недвижимости вывел Гонконг на первое место в списке самых дорогих городов мира для проживания сотрудников иностранных компаний.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные международной консалтинговой фирмой Mercer, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
В рамках исследования были учтены такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных населенных пунктах нашей планеты, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взят уровень жизни в Нью-Йорке.
Гонконг является лидерам по ценам на жилье, которые растут на протяжении 17 месяцев подряд. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет в среднем $7671 по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке.
Так, чашка кофе в городе обойдется в $7,74, а литр молока — $3,78 .
Второе и третье места заняли Токио и Цюрих. В десятку лидеров также попали Сингапур, Сеул, столица Анголы Луанда, Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и швейцарский Берн.
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Наименее затратными для проживания зарубежных специалистов признаны киргизский Бишкек, Тунис (столица одноименной североафриканской страны) и Ташкент.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные международной консалтинговой фирмой Mercer, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.
В рамках исследования были учтены такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных населенных пунктах нашей планеты, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взят уровень жизни в Нью-Йорке.
Гонконг является лидерам по ценам на жилье, которые растут на протяжении 17 месяцев подряд. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет в среднем $7671 по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке.
Так, чашка кофе в городе обойдется в $7,74, а литр молока — $3,78 .
Второе и третье места заняли Токио и Цюрих. В десятку лидеров также попали Сингапур, Сеул, столица Анголы Луанда, Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и швейцарский Берн.
Читайте также: Этот автомобиль считается самым дорогим в Китае
Наименее затратными для проживания зарубежных специалистов признаны киргизский Бишкек, Тунис (столица одноименной североафриканской страны) и Ташкент.
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