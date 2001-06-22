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Этот город признан самым дорогим для иностранцев

Этот город признан самым дорогим для иностранцев

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Названы самые дешевые города мира Самым дорогим для иностранцев оказалась столица Анголы Луанда, а также Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур.