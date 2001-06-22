Раздел: Мир
В Индии женщина специально отравила 88 гостей на новоселье
В индийской деревне Махад в округе Райгад вечеринка в честь новоселья закончилась трагедией.
23-летняя Прадния Сурвасе подсыпала яд, которым травят змей, в контейнер с приготовленным деревенским поваром дхалом — традиционным пряным супом-пюре из бобов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В результате спустя несколько часов были госпитализированы 88 человек. Как сообщает Metro, пятеро из них умерли — четверо детей в возрасте от семи до 13 лет, а также 53-летний мужчина. Всего на вечеринке было 120 человек.
Когда полиция начала допрашивать тех, кто подавал еду, Прадния во всем призналась. Она заявила, что хотела отравить своих родственников: мужа, свекровь, двух золовок, а также сестру свекрови и ее мужа. Сурвасе заявила, что в течение двух лет ее брака родственники «регулярно оскорбляли ее» из-за слишком темного цвета кожи, а также насмехались над ее стряпней, говоря, что она не умеет готовить. Прадния, которая развелась с первым мужем, была уверена, что родня разрушила и ее второй брак.
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Теперь женщине грозит смертная казнь.
23-летняя Прадния Сурвасе подсыпала яд, которым травят змей, в контейнер с приготовленным деревенским поваром дхалом — традиционным пряным супом-пюре из бобов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
В результате спустя несколько часов были госпитализированы 88 человек. Как сообщает Metro, пятеро из них умерли — четверо детей в возрасте от семи до 13 лет, а также 53-летний мужчина. Всего на вечеринке было 120 человек.
Когда полиция начала допрашивать тех, кто подавал еду, Прадния во всем призналась. Она заявила, что хотела отравить своих родственников: мужа, свекровь, двух золовок, а также сестру свекрови и ее мужа. Сурвасе заявила, что в течение двух лет ее брака родственники «регулярно оскорбляли ее» из-за слишком темного цвета кожи, а также насмехались над ее стряпней, говоря, что она не умеет готовить. Прадния, которая развелась с первым мужем, была уверена, что родня разрушила и ее второй брак.
Читайте также: В Днепре женщина отравила соседей грибами
Теперь женщине грозит смертная казнь.
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