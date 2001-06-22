Раздел: Мир
В парламенте Британии прошел "лежачий" протест
Британцы, которые выступают против строительства третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу, пробрались в здание парламента страны и устроили лежачую забастовку в центральном вестибюле.
Правоохранительные органы решили активистов не задерживать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Участники акции с помощью выкриков «голосуйте против» призвали народных избранников не поддерживать планы правительства по расширению аэропорта.
Известно, что о своем намерении возвести еще одну взлетно-посадочную полосу в Хитроу власти сообщили в 2016 году. Тогда против этого решения выступили жители прилегающих к воздушной гавани домов, а также члены правящей Консервативной партии.
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По плану, строительство коснется жителей фешенебельных районов, многие из которых являются электоратом тори.
Правоохранительные органы решили активистов не задерживать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Участники акции с помощью выкриков «голосуйте против» призвали народных избранников не поддерживать планы правительства по расширению аэропорта.
Известно, что о своем намерении возвести еще одну взлетно-посадочную полосу в Хитроу власти сообщили в 2016 году. Тогда против этого решения выступили жители прилегающих к воздушной гавани домов, а также члены правящей Консервативной партии.
Читайте также: В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет
По плану, строительство коснется жителей фешенебельных районов, многие из которых являются электоратом тори.
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