» » В парламенте Британии прошел "лежачий" протест
Раздел: Мир  
0

В парламенте Британии прошел "лежачий" протест

В парламенте Британии прошел "лежачий" протестБританцы, которые выступают против строительства третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу, пробрались в здание парламента страны и устроили лежачую забастовку в центральном вестибюле.

Правоохранительные органы решили активистов не задерживать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Участники акции с помощью выкриков «голосуйте против» призвали народных избранников не поддерживать планы правительства по расширению аэропорта.

Известно, что о своем намерении возвести еще одну взлетно-посадочную полосу в Хитроу власти сообщили в 2016 году. Тогда против этого решения выступили жители прилегающих к воздушной гавани домов, а также члены правящей Консервативной партии.

Читайте также: В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет

По плану, строительство коснется жителей фешенебельных районов, многие из которых являются электоратом тори.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:28 » Автор: Алена Шимко
     91
     0

Похожие новости по теме

В Британии расширят аэропорт Хитроу В Британии расширят аэропорт Хитроу

Парламент Великобритании одобрил предложение правительства о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хитроу.

В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет

Это уже третий случай за последние дни.

В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакет В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакет

Это уже второй инцидент за последние дни.

В лондонском аэропорту произошла авария: есть погибший В лондонском аэропорту произошла авария: есть погибший

По некоторым данным, отложены 25 рейсов.

На Аляске двухсоткилограммовый тюлень устроил ЧП в аэропорту На Аляске двухсоткилограммовый тюлень устроил ЧП в аэропорту

Он заблокировал своим телом взлетно-посадочную полосу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх