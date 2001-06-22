В США назвали условие воссоединения мигрантов с их детьми - СМИ

Cотрудники иммиграционных органов США сообщили задержанным нелегальным мигрантам, что те смогут воссоединиться со своими детьми, если согласятся на добровольную депортацию и подпишут соответствующие документы.



Об этом сообщает «CNN», ссылаясь на анонимный источник и добавляя, что после заполнения документов родители могут вновь видеть своих детей, с которыми они были разлучены при попытке незаконного пересечения границы США, пишет



СМИ добавляют, что у родителей есть возможность выбрать, воссоединяться ли им с детьми, чтобы быть депортированными вместе, или же оставить детей в надежде, что их ждет лучшая жизнь, чем в родных странах.



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В официальном порядке информация о выдвижении задержанным нелегальным мигрантам такого условия пока что обнародована не была.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщает «CNN», ссылаясь на анонимный источник и добавляя, что после заполнения документов родители могут вновь видеть своих детей, с которыми они были разлучены при попытке незаконного пересечения границы США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 10minut.info СМИ добавляют, что у родителей есть возможность выбрать, воссоединяться ли им с детьми, чтобы быть депортированными вместе, или же оставить детей в надежде, что их ждет лучшая жизнь, чем в родных странах.В официальном порядке информация о выдвижении задержанным нелегальным мигрантам такого условия пока что обнародована не была.



