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Раздел: Мир  
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Президент Македонии назвал причину отказа переименовывать страну

Президент Македонии назвал причину отказа переименовывать странуНовое название государства должно звучать как Республика Северная Македония.

Президент Македонии ранее уже заявлял, что не намерен подписывать документ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Власти.net.

Президент Македонии Гёрге Иванов во вторник не стал подписывать соглашение с Грецией об изменении наименования страны.

«У меня нет полномочий подписывать данное соглашение. Один из пунктов моей избирательной программы в 2014 году состоял в том, чтобы не допустить изменения конституции и предусмотренного ею наименования страны», – заявил глава государства.

Спор о названии Македонии продолжался между странами 27 лет. Он мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с одноименной греческой областью.

17 июня текущего года предварительное соглашение о переименовании Македонии подписали министры иностранных дел двух стран. 20 июня документ был ратифицирован парламентом Македонии.

Новое название государства должно звучать как Республика Северная Македония. Президент Македонии ранее уже заявлял, что не намерен подписывать документ.

Как сообщалось, в случае президентского вето договор должен быть повторно рассмотрен парламентом и утвержден абсолютным большинством голосов (61 из 120). Окончательное решение о судьбе договора должны принять македонские граждане на референдуме в сентябре или октябре.

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Отметим, что инициатива о переименовании страны вызвала у македонцев негативную реакцию. В некоторых городах прошли массовые протесты. Премьер-министр Македонии Зоран Заев ранее пригрозил, что если президент блокирует соглашение с Грецией, парламентское большинство рассмотрит вопрос о начале его импичмента.
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 Теги: Македония, название, президент

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Сегодня, 15:42 » Автор: Алена Шимко
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