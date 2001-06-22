» » В Гонконге женщина открыла огонь по отдыхающим в парке
Раздел: Мир  
0

В Гонконге женщина открыла огонь по отдыхающим в парке

В Гонконге женщина открыла огонь по отдыхающим в паркеЧетыре человека пострадали в результате стрельбы в Гонконге, подозреваемая арестована.

Об этом информирует Associated Press, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

"Четыре человека получили ранения в результате отдельного случая насилия с применением огнестрельного оружия на территории Китая", - говорится в сообщении.

Подозреваемую женщину арестовали в торговом центре неподалеку от парка Quarry Bay, где произошел инцидент.

Читайте также: В Нидерландах полиция открыла огонь по вооруженному мужчине

По меньшей мере, двое раненых были доставлены в больницу с травмами головы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гонконг, стрельба, парк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:28 » Автор: Алена Шимко
     5
     0

Похожие новости по теме

В Нидерландах полиция открыла огонь по вооруженному мужчине В Нидерландах полиция открыла огонь по вооруженному мужчине

В полиции заявили, что мужчина угрожал ножом пассажирам

Взрыв в Тель-Авиве: есть погибшие и раненые Взрыв в Тель-Авиве: есть погибшие и раненые

Три человека погибли, еще четыре получили ранения.

Стрельба в торговом центре в штате Нью-Йорк: есть раненые Стрельба в торговом центре в штате Нью-Йорк: есть раненые

У результате стрельбы пострадали два человека.

В Гонконге В Гонконге "взбесился" 40-метровый эскалатор, есть пострадавшие

Инцидент произошел в торговом центре Langham Place.

Нападение в торговом центре США Нападение в торговом центре США

В США в результате нападения в торговом центре в Миннесоте пострадали восемь человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх