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Раздел: Мир  
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США укрепляют свои армейские объекты у российских границ

США укрепляют свои армейские объекты у российских границ США не стремятся к созданию новых военных баз на территории бывших советских государств.

США незаметно увеличивают свои инвестиции в объекты ВВС в Восточной Европе на западном фланге России, что позволит Вашингтону при необходимости быстро развернуть свои силы на этом участке, пишет газета Defense News.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

По данным издания, Белый дом собирается потратить в 2019 году на создание военной инфраструктуры в Европе 828 млн долларов в рамках масштабных усилий по сдерживанию «российской агрессии», а также на усиление своих союзников. Почти половина из этих денег будет направлена на реализацию проектов американских ВВС, передает ТАСС текст статьи издания.

В следующем году, пишет Defense News, финансирование военных объектов, которые строятся во исполнение европейской оборонной инициативы (EDI), будет доведено до 6,5 млрд долларов против 4,8 млрд долларов в этом году.

Эти меры, считают в Пентагоне, позволят ВВС США быстро обеспечить потребности американских войск в случае «внезапного вторжения России» в любую из восточноевропейских стран, отмечает газета. Для этого создаются солидные запасы военного снаряжения в «исходных натовских странах»: Германии и Великобритании, – а также реконструируется авиационная инфраструктура восточноевропейских членов НАТО.

Издание поясняет, что США не стремятся к созданию новых военных баз на территории бывших советских государств, но планируют существенно модернизировать имеющуюся там транспортную инфраструктуру.

Ведущий эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнсиан замечает, что это значительно облегчит задачу усиления союзников в случае возникновения кризиса.

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Отметим, что США наращивают военные силы не только в Восточной Европе. Так, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтону необходимо активизировать свою деятельность в Арктике, расширив там присутствие американской Береговой охраны.
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 Теги: США, армия, Россия

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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