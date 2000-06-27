Раздел: Мир
Названо предполагаемое место встречи Трампа и Путина
План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования
Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могут пройти в Хельсинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается Хельсинки, столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (встречи – ред.)", – пишет газета.
"Все готовятся так, как будто речь пойдет о Хельсинки", – отмечает издание.
Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля".
Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.
Вместе с тем ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.
"Нет, не мог бы", – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, в какой еще стране может пройти саммит.
Читайте также: Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться 15 июля в Вене.
Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могут пройти в Хельсинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается Хельсинки, столица Финляндии, заявил источник, знакомый с организацией (встречи – ред.)", – пишет газета.
"Все готовятся так, как будто речь пойдет о Хельсинки", – отмечает издание.
Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу чемпионата мира по футболу 15 июля".
Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.
Вместе с тем ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.
"Нет, не мог бы", – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, в какой еще стране может пройти саммит.
Читайте также: Названа возможная дата и место встречи Трампа и Путина
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может состояться 15 июля в Вене.
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