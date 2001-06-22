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Раздел: Мир  
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В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центром

В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центромЖенщина застрелила свою тетю и ранила еще троих человек

В парке Гонконга рядом с оживленным торговым центром женщина открыла стрельбу из пистолета. В результате один человек погиб и трое получили ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"44-летняя женщина была арестована за убийство и покушение на убийство полицией в торговом центре", – говорится в сообщении.

Местный СМИ сообщают, что арестованная и жертвы были братьями и сестрами, и причиной насилия стал "спор из-за наследства".

Погибшая женщина была идентифицирована местными СМИ как 80-летняя тетя нападавшей.

Двое мужчин находятся в критическом состоянии, в том числе 62-летний, которому пуля попала в голову. Третий раненый, женщина, находится в стабильном состоянии.

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Ранее сообщалось, что в Японии задержали злоумышленника, который стрелял по прохожим. Он успел убить двоих – охранника у начальной школы и сотрудника полиции. Неизвестный мужчина совершил нападение на участок полиции в городе Тояма в Японии.

В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центром
В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центром
В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центром
В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центром
В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центром
В Гонконге женщина открыла стрельбу рядом с торговым центром
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 Теги: Гонконг, стрельба

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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