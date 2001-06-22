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В Мексике накануне выборов мафия убила 116 политиков

В Мексике накануне выборов мафия убила 116 политиковЧерез неделю мексиканцы выбирают президента и тысячи мэров и депутатов по всей стране

На последнем этапе предвыборная борьба в Мексике превращается в борьбу в буквальном смысле слова: с начала кампании, стартовавшей в сентябре, были убиты 116 политиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Убийства совершаются чаще всего представителями организованной преступности, которые боятся потерять свое влияние и договоренности с действующими управленцами на уровне муниципалитетов.

По данным мексиканского аналитического центра Etellekt, с начала предвыборной кампании по всей Мексике зафиксировано около 400 атак на политиков и кандидатов на общественные должности. С конца сентября в среднем каждые четыре дня в Мексике погибает глава города, кандидат, менеджер предвыборной кампании или партийный функционер.

Преступные картели своими действиями показывают, что по крайней мере на уровне муниципалитетов не может быть и речи о свободных и честных выборах. Здесь предвыборная борьба состоит не из аргументов и предложений, а из угроз, подкупов и убийств.

Мексика уже многие годы представляет собой государство, частично захваченное преступниками. Оргпреступность проникает в институты по всей стране, прежде всего в стратегических областях – пограничных и прибрежных регионах, горных районах. Там картели выращивают коноплю и мак, занимаются контрабандой наркотиков и людей.

"При этом прежде всего деревни и муниципалитеты являются для организованной преступности входными воротами на пути к важным постам в структуре безопасности или управлении финансами", – цитирует издание Сандру Лей из исследовательского института CIDE, изучающего влияние оргпреступности на политику.

Дорогу в политику открыла преступникам, среди прочего, децентрализация. Муниципалитетам пришлось самостоятельно финансировать значительную часть своих расходов, разъясняет автор. Картели стали проплачивать предвыборные кампании и определять, кто займет какую должность. А того, кто отказывается от сотрудничества, убирают с пути.

"Мексика – это не демократия, а мафиократия", – считает специалист по организованной преступности Эдгардо Бускалия. По его мнению, пока Мексика не проявит настоящей готовности к борьбе с подрывной деятельностью мафии в политике, ситуация не изменится и будет убито еще очень много политиков.

Напомним, в начале июня в мексиканском городе Саламанка, расположенном в центральном штате Гуанахуато, неизвестные расстреляли сотрудников полиции, шестеро из которых погибли.

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До этого, в мае, жертвами войны мафиозных кланов Мексики стали девять человек, тела которых были обнаружены в районе Чильпансинго, столицы штата Герреро на юго-западе страны.
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 Теги: Мексика, мафия

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Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
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