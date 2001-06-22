Китайцы отказываются от собственных гробов за вознаграждение

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Жители Поднебесной в основном законопослушны и ответственны (что нельзя так уж безапелляционно утверждать о наших согражданах). Но ради футбола, а вернее, матчей Чемпионата мира, который проходит в эти дни в Бразилии, они готовы идти на любые ухищрения и правонарушения.