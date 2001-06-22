Раздел: Мир
Китайцы отказываются от собственных гробов за вознаграждение
В китайской провинции Цзянси местных жителей призывают избавляться от гробов.
Таким образом их пытаются убедить впоследствии выбирать кремацию вместо погребения, передает BBC News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский еврей.
За каждый сданный гроб местные жители получают небольшую компенсацию — около 2 тысяч юаней (303 доллара). В то же время стоимость самого дешевого изделия для погребения начинается от 3 тысяч юаней (455 долларов).
Отмечается, что за выходные 23-24 июня свыше 5 тысяч человек откликнулись на просьбу властей. При этом сообщается, что многих силой заставляли отказываться от гробов.
В Гонконге уже негде хоронить усопших.
В Китае верят, что «тело умершего лучше хоронить в землю». Многие китайцы, проживающие в деревнях, заранее покупают и дарят гробы родственникам, оказывая им таким образом дань уважения. В стране крайне серьезно относятся к похоронным ритуалам, считая, что таким образом они показывают свое отношение к умершему.
Читайте также: Прикольные товары, которые могли сделать лишь китайцы
В то же время многие кладбища переполнены: еще в апреле 2016 года сообщалось, что многие жители Пекина из-за этого стали хоронить родных в близлежащих городах. В связи со сложившейся ситуацией власти призывают граждан кремировать усопших.
Таким образом их пытаются убедить впоследствии выбирать кремацию вместо погребения, передает BBC News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский еврей.
За каждый сданный гроб местные жители получают небольшую компенсацию — около 2 тысяч юаней (303 доллара). В то же время стоимость самого дешевого изделия для погребения начинается от 3 тысяч юаней (455 долларов).
Отмечается, что за выходные 23-24 июня свыше 5 тысяч человек откликнулись на просьбу властей. При этом сообщается, что многих силой заставляли отказываться от гробов.
В Гонконге уже негде хоронить усопших.
В Китае верят, что «тело умершего лучше хоронить в землю». Многие китайцы, проживающие в деревнях, заранее покупают и дарят гробы родственникам, оказывая им таким образом дань уважения. В стране крайне серьезно относятся к похоронным ритуалам, считая, что таким образом они показывают свое отношение к умершему.
Читайте также: Прикольные товары, которые могли сделать лишь китайцы
В то же время многие кладбища переполнены: еще в апреле 2016 года сообщалось, что многие жители Пекина из-за этого стали хоронить родных в близлежащих городах. В связи со сложившейся ситуацией власти призывают граждан кремировать усопших.
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