Раздел: Мир
Японского блогера зарезали после лекции о спорах в Сети
Известного японского блогера Кениширо Окамото (Kenichiro Okamoto) зарезали вскоре после того, как он провел лекцию об управлении спорами в интернете.
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Инцидент произошел 24 июня. 41-летний Окамото, известный под псевдонимом Hagex, принял участие в конференции в городе Фукуока. Мужчина хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать. Через некоторое время после выступления тело Окамото обнаружили в его собственной ванной. Злоумышленник нанес ему несколько ран ножом в спину.
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Полицейские уже арестовали подозреваемого: 42-летний Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) сразу признался в совершении преступления. Мужчина заявил, что зарезал блогера из-за ненависти.
Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Инцидент произошел 24 июня. 41-летний Окамото, известный под псевдонимом Hagex, принял участие в конференции в городе Фукуока. Мужчина хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать. Через некоторое время после выступления тело Окамото обнаружили в его собственной ванной. Злоумышленник нанес ему несколько ран ножом в спину.
Читайте также: В столице России избили известного блогера
Полицейские уже арестовали подозреваемого: 42-летний Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) сразу признался в совершении преступления. Мужчина заявил, что зарезал блогера из-за ненависти.
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