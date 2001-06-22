Японского блогера зарезали после лекции о спорах в Сети

Известного японского блогера Кениширо Окамото (Kenichiro Okamoto) зарезали вскоре после того, как он провел лекцию об управлении спорами в интернете.



Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, пишет



Инцидент произошел 24 июня. 41-летний Окамото, известный под псевдонимом Hagex, принял участие в конференции в городе Фукуока. Мужчина хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать. Через некоторое время после выступления тело Окамото обнаружили в его собственной ванной. Злоумышленник нанес ему несколько ран ножом в спину.



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Полицейские уже арестовали подозреваемого: 42-летний Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) сразу признался в совершении преступления. Мужчина заявил, что зарезал блогера из-за ненависти. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос Инцидент произошел 24 июня. 41-летний Окамото, известный под псевдонимом Hagex, принял участие в конференции в городе Фукуока. Мужчина хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать. Через некоторое время после выступления тело Окамото обнаружили в его собственной ванной. Злоумышленник нанес ему несколько ран ножом в спину.Полицейские уже арестовали подозреваемого: 42-летний Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) сразу признался в совершении преступления. Мужчина заявил, что зарезал блогера из-за ненависти.



