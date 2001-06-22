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Раздел: Мир  
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Японского блогера зарезали после лекции о спорах в Сети

Японского блогера зарезали после лекции о спорах в СетиИзвестного японского блогера Кениширо Окамото (Kenichiro Okamoto) зарезали вскоре после того, как он провел лекцию об управлении спорами в интернете.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Инцидент произошел 24 июня. 41-летний Окамото, известный под псевдонимом Hagex, принял участие в конференции в городе Фукуока. Мужчина хотел поделиться со слушателями опытом в ссорах в интернете и о том, как на них реагировать. Через некоторое время после выступления тело Окамото обнаружили в его собственной ванной. Злоумышленник нанес ему несколько ран ножом в спину.

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Полицейские уже арестовали подозреваемого: 42-летний Хидемицу Мацумото (Hidemitsu Matsumoto) сразу признался в совершении преступления. Мужчина заявил, что зарезал блогера из-за ненависти.
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 Теги: Япония, блогер, смерть, убийство

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Сегодня, 12:00 » Автор: Алена Шимко
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