В Индии разбился восьмой истребитель, купленный у РФ

В среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданый Россией в рамках $12-милиардного контракта.



Как сообщает The Times of India, инцидент произошел во время испытания перед передачей самолета Военно-воздушным силам Индии, пишет



При этом, по имеющимся данным, оба пилота успели катапультироваться.



Как отмечается, это уже как минимум восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны.



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В то же время из РФ поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у РФ. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как сообщает The Times of India, инцидент произошел во время испытания перед передачей самолета Военно-воздушным силам Индии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время При этом, по имеющимся данным, оба пилота успели катапультироваться.Как отмечается, это уже как минимум восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны.В то же время из РФ поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у РФ.



