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Раздел: Мир  
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В Индии разбился восьмой истребитель, купленный у РФ

В Индии разбился восьмой истребитель, купленный у РФВ среду, 27 июня, в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, переданый Россией в рамках $12-милиардного контракта.

Как сообщает The Times of India, инцидент произошел во время испытания перед передачей самолета Военно-воздушным силам Индии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

При этом, по имеющимся данным, оба пилота успели катапультироваться.

Как отмечается, это уже как минимум восьмой Су-30МКИ, разбившийся в Индии со времени принятия этого самолета на вооружение ВВС страны.

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В то же время из РФ поступило уже 240 из 272 истребителей, купленных у РФ.
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 Теги: Индия, истребитель, РФ

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Сегодня, 13:30 » Автор: Алена Шимко
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Marc  
Сегодня, 13:43

Молодцы, господа индусы! Накупили металлолома - радуйтесь хламу мокшей!

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