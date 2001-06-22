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Раздел: Мир  
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На Трампа подали в суд 17 штатов

На Трампа подали в суд 17 штатов Главные прокуроры 17 американских штатов и федерального округа Колумбия подали совместный иск против президента США Дональда Трампа в связи с его политикой «нулевой толерантности» по отношению к нелегалам.

Как сообщает CNN, иск подготовили прокуроры Калифорнии, Делавэра, Иллинойса, Айовы, Мэриленда, Массачусетса, Миннесоты, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Нью-Мехико, Северной Каролины, Орегона, Вермонта, Пенсильвании, Виргинии, Вашингтона, Род-Айленда. Все они являются членами Демократической партии США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Прокуроры называют апрельское решение Трампа о разделении детей нелегалов с их родителями «иррациональной дискриминацией».

Они обращают внимание на тот факт, что указ затрагивает права исключительно латиноамериканцев, поскольку он применяется только к южным границам США.

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«Кроме того, президент своим указом нарушает американскую конституцию», — говорится в иске.
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 Теги: Трамп, США, суд, Конституция

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Сегодня, 14:43 » Автор: Алена Шимко
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