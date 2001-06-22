Раздел: Мир
На Трампа подали в суд 17 штатов
Главные прокуроры 17 американских штатов и федерального округа Колумбия подали совместный иск против президента США Дональда Трампа в связи с его политикой «нулевой толерантности» по отношению к нелегалам.
Как сообщает CNN, иск подготовили прокуроры Калифорнии, Делавэра, Иллинойса, Айовы, Мэриленда, Массачусетса, Миннесоты, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Нью-Мехико, Северной Каролины, Орегона, Вермонта, Пенсильвании, Виргинии, Вашингтона, Род-Айленда. Все они являются членами Демократической партии США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Прокуроры называют апрельское решение Трампа о разделении детей нелегалов с их родителями «иррациональной дискриминацией».
Они обращают внимание на тот факт, что указ затрагивает права исключительно латиноамериканцев, поскольку он применяется только к южным границам США.
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«Кроме того, президент своим указом нарушает американскую конституцию», — говорится в иске.
Как сообщает CNN, иск подготовили прокуроры Калифорнии, Делавэра, Иллинойса, Айовы, Мэриленда, Массачусетса, Миннесоты, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Нью-Мехико, Северной Каролины, Орегона, Вермонта, Пенсильвании, Виргинии, Вашингтона, Род-Айленда. Все они являются членами Демократической партии США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Прокуроры называют апрельское решение Трампа о разделении детей нелегалов с их родителями «иррациональной дискриминацией».
Они обращают внимание на тот факт, что указ затрагивает права исключительно латиноамериканцев, поскольку он применяется только к южным границам США.
Читайте также: Главные страхи Трампа в искрометной карикатуре
«Кроме того, президент своим указом нарушает американскую конституцию», — говорится в иске.
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