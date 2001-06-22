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Раздел: Мир  
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Северная Корея модернизирует ядерный центр

Северная Корея модернизирует ядерный центрНа северокорейском ядерном центре в Йонбене проводятся инфраструктурные работы.

Снимки, сделанные спутником 21 июня, свидетельствуют о том, что на северокорейском ядерном центре в Йонбене проводятся инфраструктурные работы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Об этом сообщает ​38 North со ссылкой на данные Института США и Северной Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Отмечается, что изменения в системе охлаждения реактора для производства плутония 5 МВт кажутся завершенными, но из-за довольно низкого расхода охлаждающей воды сложно определить состояние реактора.

Неизвестно, работает ли радиохимическая лаборатория, используемая для отделения плутония от отработанных топливных стержней. Связанная с ней тепловая электростанция, вероятно, продолжает свою работу. Кроме этого, возле градирни (охлаждающей башни) было недавно возведено небольшое непромышленное здание неизвестного назначения.

При этом отмечается, что проводимые в Йонбене строительные работы не должны рассматриваться как имеющее какое-либо отношение к обязательству Северной Кореи по денуклеаризации. Подчеркивается, что сотрудники ядерного центра будут продолжать работать в обычном режиме до особых указаний Пхеньяна.

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Напомним, 14 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации.
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 Теги: КНДР, ядерное оружие, модернизация

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Сегодня, 16:30 » Автор: Алена Шимко
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