Раздел: Мир
Северная Корея модернизирует ядерный центр
На северокорейском ядерном центре в Йонбене проводятся инфраструктурные работы.
Снимки, сделанные спутником 21 июня, свидетельствуют о том, что на северокорейском ядерном центре в Йонбене проводятся инфраструктурные работы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Об этом сообщает 38 North со ссылкой на данные Института США и Северной Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.
Отмечается, что изменения в системе охлаждения реактора для производства плутония 5 МВт кажутся завершенными, но из-за довольно низкого расхода охлаждающей воды сложно определить состояние реактора.
Неизвестно, работает ли радиохимическая лаборатория, используемая для отделения плутония от отработанных топливных стержней. Связанная с ней тепловая электростанция, вероятно, продолжает свою работу. Кроме этого, возле градирни (охлаждающей башни) было недавно возведено небольшое непромышленное здание неизвестного назначения.
При этом отмечается, что проводимые в Йонбене строительные работы не должны рассматриваться как имеющее какое-либо отношение к обязательству Северной Кореи по денуклеаризации. Подчеркивается, что сотрудники ядерного центра будут продолжать работать в обычном режиме до особых указаний Пхеньяна.
Читайте также: Северная Корея грозится продолжить наращивать ядерный потенциал в 2018 году
Напомним, 14 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации.
Снимки, сделанные спутником 21 июня, свидетельствуют о том, что на северокорейском ядерном центре в Йонбене проводятся инфраструктурные работы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Об этом сообщает 38 North со ссылкой на данные Института США и Северной Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.
Отмечается, что изменения в системе охлаждения реактора для производства плутония 5 МВт кажутся завершенными, но из-за довольно низкого расхода охлаждающей воды сложно определить состояние реактора.
Неизвестно, работает ли радиохимическая лаборатория, используемая для отделения плутония от отработанных топливных стержней. Связанная с ней тепловая электростанция, вероятно, продолжает свою работу. Кроме этого, возле градирни (охлаждающей башни) было недавно возведено небольшое непромышленное здание неизвестного назначения.
При этом отмечается, что проводимые в Йонбене строительные работы не должны рассматриваться как имеющее какое-либо отношение к обязательству Северной Кореи по денуклеаризации. Подчеркивается, что сотрудники ядерного центра будут продолжать работать в обычном режиме до особых указаний Пхеньяна.
Читайте также: Северная Корея грозится продолжить наращивать ядерный потенциал в 2018 году
Напомним, 14 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против КНДР останутся в силе до полной денуклеаризации.
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