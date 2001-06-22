Италия выступила за отмену санкций против РФ

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Итальянский министр уверен, что прекращение сотрудничества с Россией лишь навредит ЕС.

Неожиданно для всех, некоторые страны отказались продлевать санкции против России.

Великобритания готова настаивать на введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом в среду, 7 мая, на брифинге заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, передает корреспондент НБН.