Раздел: Мир
Италия выступила за отмену санкций против РФ
В правительстве Италии считают, что в вопросе санкций ничто не может происходить автоматически.
Италия на саммите ЕС будет настаивать на отказе от автоматического продления санкций против России. Об этом в среду, 27 июня, во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его мнению, Евросоюзу надо более взвешено подходить к вопросу санкций против России.
"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций ничто не должно происходить автоматически", - сказал Конте во время выступления в парламенте.
Напомним, 5 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".
Читайте также: Кандидат в канцлеры Германии выступила против антироссийских санкций
Позже Конте выступил за возвращение России к переговорам G8.
Италия на саммите ЕС будет настаивать на отказе от автоматического продления санкций против России. Об этом в среду, 27 июня, во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его мнению, Евросоюзу надо более взвешено подходить к вопросу санкций против России.
"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций ничто не должно происходить автоматически", - сказал Конте во время выступления в парламенте.
Напомним, 5 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".
Читайте также: Кандидат в канцлеры Германии выступила против антироссийских санкций
Позже Конте выступил за возвращение России к переговорам G8.
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