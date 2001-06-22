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Раздел: Мир  
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Италия выступила за отмену санкций против РФ

Италия выступила за отмену санкций против РФВ правительстве Италии считают, что в вопросе санкций ничто не может происходить автоматически.

Италия на саммите ЕС будет настаивать на отказе от автоматического продления санкций против России. Об этом в среду, 27 июня, во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его мнению, Евросоюзу надо более взвешено подходить к вопросу санкций против России.

"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций ничто не должно происходить автоматически", - сказал Конте во время выступления в парламенте.

Напомним, 5 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".

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Позже Конте выступил за возвращение России к переговорам G8.
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 Теги: Италия, Россия, санкции

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Сегодня, 16:43 » Автор: Алена Шимко
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