Раздел: Мир
В США просыпается супервулкан
По своей форме аномалия напоминает каплю.
США просыпается супервулкан, который может забрать жизни людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Ученые обнаружили, что под Вермонтом есть большие скопления магмы, которые очень быстро поднимаются наружу. Вещество размягчает не только горные породы Вермонта, но и других регионов, например, Новой Англии. Не исключено, что будет также затронута территория Массачусетса и Нью-Гемпшир.
Кроме магмы на глубине 200 метров была обнаружена термическая аномалия. По своей форме аномалия напоминает каплю.
Читайте также: Ученые нашли древний супервулкан
Раньше ученые думали, что этот регион сейсмически пассивный. Вполне возможно, магма пробьет себе путь наверх, сформировав новый супервулкан. Случится это примерно через 50 млн лет, но ученые могут ошибаться на этот счет.
США просыпается супервулкан, который может забрать жизни людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Ученые обнаружили, что под Вермонтом есть большие скопления магмы, которые очень быстро поднимаются наружу. Вещество размягчает не только горные породы Вермонта, но и других регионов, например, Новой Англии. Не исключено, что будет также затронута территория Массачусетса и Нью-Гемпшир.
Кроме магмы на глубине 200 метров была обнаружена термическая аномалия. По своей форме аномалия напоминает каплю.
Читайте также: Ученые нашли древний супервулкан
Раньше ученые думали, что этот регион сейсмически пассивный. Вполне возможно, магма пробьет себе путь наверх, сформировав новый супервулкан. Случится это примерно через 50 млн лет, но ученые могут ошибаться на этот счет.
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