США расширит сотрудничество с Китаем в военной сфере

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Министры обороны Южной Кореи и США обсудили будущее своих совместных военных учений после того, как президент США сказал, что они закончатся.

В среду, 8 мая, Китай обвинил США в разжигании раздора между Китаем и его соседями после заявления Пентагона о том, что Пекин использует кибершпионаж в своей военной разведке. Заявление поступило после выхода в свет ежегодного отчета Пентагона, который обвиняет Китай в попытке совершить кибератаку на министерство обороны США.