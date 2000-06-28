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Раздел: Мир  
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США расширит сотрудничество с Китаем в военной сфере

США расширит сотрудничество с Китаем в военной сфере Свои намерения прокомментировал руководитель Пентагона.

Глава Пентагона Джим Маттис в ходе встреч с руководством Китая заявили о расширении военного сотрудничества и открытии диалога между двумя странами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Как отмечает агентство в ходе публичных заявлений перед встречами Маттиса с президентом Си Цзиньпином и министром обороны Вэй Фэнхе, стороны избегали тем, которые в последнее время доминировали в отношениях, — Тайвань, китайская милитаризация Южно-китайского моря и переговоры с Северной Кореей о прекращении ядерной программы. Вместо этого они сосредоточились на важности военных отношений США и Китая и о том, как придать им импульс.

По словам Маттиса, это важное время в истории Китая и Соединенных Штатов, с учетом продвижения в отношениям. «Я здесь, чтобы поддерживать наши отношения на большой траектории, идти в правильном направлении и делиться идеями с вашим руководством, вашим военным руководством», — сказал Маттиса в начале встречи с Цзиньпином.

На встрече с китайским коллегой Вэй Фэнхе, последний изложил позицию и проблемы Пекина в отношении Тайваня, Южно-Китайского моря и Северной Кореи, однако в официальном сообщении о встрече нет иных подробностей.

По словам китайского министра, взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество могут обеспечить совместное развитие сторон. Он отметил, что военное сотрудничество Пекина и Вашингтона может стать «стабильным фактором в отношениях между двумя странами», поскольку они управляют рисками и повышают доверие и сотрудничество.

Во время своих публичных выступлений Маттис отметил, что диалог с китайским коллегой был честным и открытым.

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На послеобеденной встрече Си Цзиньпин назвал отношения между военными двух стран «образцовой составляющей наших общих двусторонних отношений».
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 Теги: США, Китай, сотрудничество

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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