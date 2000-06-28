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Раздел: Мир  
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В Туркменистане ограничили возможность выезда граждан за границу

В Туркменистане ограничили возможность выезда граждан за границу Теперь покидать страну могут только граждане старше 40 лет.

Власти Туркменистана разрешили выезжать заграницу только лицам, старше 40 лет. Ранее возрастное ограничение на выезд из страны составляло 30 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"25 июня дашогузцы узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет", - сообщает корреспондент в регионе.

По словам жителей районов, обратившихся в миграционную службу за разрешением необходимым для получения туристической визы, чиновники учреждения отказали в выдаче справки, объяснив наличием "распоряжения сверху" о новом возрастного ограничения до 40 лет.

"Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в вилайете не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете кто же работать будет", - рассказал 36-летний житель района Сапармырат Туркменбашы представившийся Шадурдыевым.

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"Радио Азатлык" не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о сообщаемом очередном ограничении на выезд граждан за рубеж у представителей миграционной службы Туркменистана.
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 Теги: Туркменистан, ограничение выезда

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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