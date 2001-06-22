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Раздел: Мир  
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Евросоюз призвал Турцию отказаться от режима чрезвычайного положения

Евросоюз призвал Турцию отказаться от режима чрезвычайного положения Соответствующее заявление сделали представители Эстонии и Великобритании в ПАСЕ.

Турецкому руководству следует выполнить предвыборное обещание и отменить чрезвычайное положение в стране, введенное в стране после попытки государственного переворота в июле 2016 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Об этом заявили содокладчики ПАСЕ по мониторингу Турции Марианна Микко (Эстония) и Найджел Эванс (Великобритания) по результатам изучения ситуации в стране, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы считаем, что сейчас подходящее время для турецкого руководства как первый шаг снять чрезвычайное положение и выполнить обещания и призывы, сделанные во время избирательной кампании", - заявили содокладчики ПАСЕ.

Они указали на то, что 88-процентная явка на внеочередных президентских и парламентских выборах, состоявшихся 24 июня в Турции, разнообразие партий в парламенте являются явными признаками приверженности турецкого народа к плюралистической демократии.

«Такая плюралистическая демократия должна быть прочно закреплена в неограниченном соблюдении фундаментальных свобод, полном уважении верховенства права и всеобъемлющих подходов», - подчеркнули в ПАСЕ, выразив готовность участвовать в диалоге с турецким руководством, в частности, для решения вызовов, которые возникают со стороны новой президентской системы, и что было подчеркнуто Венецианской комиссией.

«К ним (вызовам – ред.) относятся независимость средств массовой информации и судебной системы, а также немедленное освобождение, среди прочих, политических деятелей, журналистов и правозащитников, находящихся под досудебным следствием, в том числе бывшего кандидата на президентских выборах от Демократической партии народов Демирташа", - отметили в Ассамблее.

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Как сообщалось, в минувшее воскресенье на президентских и парламентских выборах в Турции одержал победу действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его партия Справедливости и развития.
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 Теги: ПАСЕ, Турция

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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