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Раздел: Мир  
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В Иране горит завод по переработке нефти, есть пострадавшие

В Иране горит завод по переработке нефти, есть пострадавшие Пожар произошел в городе Абадан.

В четверг 28 июня в Иране была сожжена часть Абаданского нефтехимического комплекса. В городе Абадан, что на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Раненные были доставлены в больницу им. Имама Хомейни в Абадане. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана.

Завод в Абадане является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан. Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявил в своем выступлении на государственном телевидении, что иранцы должны стоять вместе перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени".

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"Мы будем решать проблемы. Мы будем оказывать давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью", - сказал Рухани.
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 Теги: Иран, завод, пожар

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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