В Иране горит завод по переработке нефти, есть пострадавшие

Пожар произошел в городе Абадан.



В четверг 28 июня в Иране была сожжена часть Абаданского нефтехимического комплекса. В городе Абадан, что на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек, сообщает



Раненные были доставлены в больницу им. Имама Хомейни в Абадане. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана.



Завод в Абадане является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан. Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявил в своем выступлении на государственном телевидении, что иранцы должны стоять вместе перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени".



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"Мы будем решать проблемы. Мы будем оказывать давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью", - сказал Рухани. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В четверг 28 июня в Иране была сожжена часть Абаданского нефтехимического комплекса. В городе Абадан, что на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Раненные были доставлены в больницу им. Имама Хомейни в Абадане. В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана.Завод в Абадане является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан. Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявил в своем выступлении на государственном телевидении, что иранцы должны стоять вместе перед лицом американского давления, чтобы "поставить Америку на колени"."Мы будем решать проблемы. Мы будем оказывать давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью", - сказал Рухани.



