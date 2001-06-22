Раздел: Мир
В израильскую больницу доставили палестинского подростка с бомбой на теле
Парень оказался заминирован, больницу пришлось эвакуировать.
Вчера вечером патруль Армии обороны Израиля открыл огонь по трем палестинским арабам из Газы, пытавшимся повредить забор безопасности и проникнуть на израильскую территорию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 10 минут.
Огнем военнослужащих был ранен 15-летний араб, которого в бессознательном состоянии на армейском автомобиле доставили в больницу «Барзилай» для оказания медицинской помощи.
Врач Эйтан Зайдман, осматривавший пациента в приемном покое, разрезая на нем штаны, увидел, что из кармана торчат два провода. Оказалось, что на теле террориста имеется заряд взрывчатки.
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Приемный покой срочно эвакуировали, на место происшествия прибыли саперы, обезвредившие взрывчатку. После этого малолетнему диверсанту продолжили оказывать медицинскую помощь.
Вчера вечером патруль Армии обороны Израиля открыл огонь по трем палестинским арабам из Газы, пытавшимся повредить забор безопасности и проникнуть на израильскую территорию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 10 минут.
Огнем военнослужащих был ранен 15-летний араб, которого в бессознательном состоянии на армейском автомобиле доставили в больницу «Барзилай» для оказания медицинской помощи.
Врач Эйтан Зайдман, осматривавший пациента в приемном покое, разрезая на нем штаны, увидел, что из кармана торчат два провода. Оказалось, что на теле террориста имеется заряд взрывчатки.
Читайте также: Евросоюз призвал Турцию отказаться от режима чрезвычайного положения
Приемный покой срочно эвакуировали, на место происшествия прибыли саперы, обезвредившие взрывчатку. После этого малолетнему диверсанту продолжили оказывать медицинскую помощь.
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