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Раздел: Мир  
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В израильскую больницу доставили палестинского подростка с бомбой на теле

В израильскую больницу доставили палестинского подростка с бомбой на теле Парень оказался заминирован, больницу пришлось эвакуировать.

Вчера вечером патруль Армии обороны Израиля открыл огонь по трем палестинским арабам из Газы, пытавшимся повредить забор безопасности и проникнуть на израильскую территорию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 10 минут.

Огнем военнослужащих был ранен 15-летний араб, которого в бессознательном состоянии на армейском автомобиле доставили в больницу «Барзилай» для оказания медицинской помощи.

Врач Эйтан Зайдман, осматривавший пациента в приемном покое, разрезая на нем штаны, увидел, что из кармана торчат два провода. Оказалось, что на теле террориста имеется заряд взрывчатки.

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Приемный покой срочно эвакуировали, на место происшествия прибыли саперы, обезвредившие взрывчатку. После этого малолетнему диверсанту продолжили оказывать медицинскую помощь.
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 Теги: Израиль, больница, бомба

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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