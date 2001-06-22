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Раздел: Мир  
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СМИ: в Британии боятся встречи Путина с Трампом

СМИ: в Британии боятся встречи Путина с ТрампомВысказывания Дональда Трампа могут привести к возникновению напряженной ситуации на границах стран НАТО и России, боятся в Великобритании.

Власти Великобритании выражают опасения о будущей встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, так как никто не может предсказать, о чем будет говорить глава Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в кабинете министров Великобритании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Один из источников агентства заявил, что высказывания Трампа могут привести к возникновению напряженной ситуации на границах стран НАТО и России, где располагаются в том числе и британские войска.

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Другой источник отметил, что всегда "сложно предсказать" темы, которые Трамп может затронуть на переговорах. Он подчеркнул, что непредсказуемость американского президента уже проявляла себя, когда Трамп проводил переговоры с британскими властями.
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 Теги: Великобритания, Путин, Трамп, встреча

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Сегодня, 09:55 » Автор: Алена Шимко
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