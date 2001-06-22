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СМИ: в Британии боятся встречи Путина с Трампом

СМИ: в Британии боятся встречи Путина с Трампом

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Названо предполагаемое место встречи Трампа и Путина План потенциальной встречи еще находится на этапе согласования

Стало известно, когда и где могут встретиться Трамп и Путин Лидеры США и России могут встретиться уже в июле во время поездки Трампа в Европу.