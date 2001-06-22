Раздел: Мир
Жителя Канады осудили за 24 жены и 145 детей
Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес приговор 61-летнему многоженцу Уинстону Блэкмору.
У мужчины 145 детей. Об этом сообщает издание Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ASPI.
В прошлом году канадца признали виновным в связи с более двумя десятками женщин, а его зятя, 53-летнего Джеймса Олера — в браке сразу с пятью женщинами.
При этом в Британской Колумбии (Канада) полигамия является преступлением. Сам мужчина и его семья живут в общине мормонов, которая существует обособленно и обеспечивает себя сама.
Блэкмор заявил в суде, что лишь делал то, что велели ему силы свыше. Все 24 бракосочетания были совершены согласно мормонским традициям.
Читайте также: Американца осудили на внушительный срок за убийство 21 кота
Блэкмора приговорили к шестимесячному домашнему аресту, а Олеру избрали ту же меру пресечения, однако только на три месяца. Старшему канадцу предстоит 150 часов общественных работ, а младшему — 75.
У мужчины 145 детей. Об этом сообщает издание Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ASPI.
В прошлом году канадца признали виновным в связи с более двумя десятками женщин, а его зятя, 53-летнего Джеймса Олера — в браке сразу с пятью женщинами.
При этом в Британской Колумбии (Канада) полигамия является преступлением. Сам мужчина и его семья живут в общине мормонов, которая существует обособленно и обеспечивает себя сама.
Блэкмор заявил в суде, что лишь делал то, что велели ему силы свыше. Все 24 бракосочетания были совершены согласно мормонским традициям.
Читайте также: Американца осудили на внушительный срок за убийство 21 кота
Блэкмора приговорили к шестимесячному домашнему аресту, а Олеру избрали ту же меру пресечения, однако только на три месяца. Старшему канадцу предстоит 150 часов общественных работ, а младшему — 75.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
459
0
Также советуем посмотреть
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
Оставьте свой комментарий