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Раздел: Мир  
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Жителя Канады осудили за 24 жены и 145 детей

Жителя Канады осудили за 24 жены и 145 детейВерховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес приговор 61-летнему многоженцу Уинстону Блэкмору.

У мужчины 145 детей. Об этом сообщает издание Daily Mail, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ASPI.

В прошлом году канадца признали виновным в связи с более двумя десятками женщин, а его зятя, 53-летнего Джеймса Олера — в браке сразу с пятью женщинами.

При этом в Британской Колумбии (Канада) полигамия является преступлением. Сам мужчина и его семья живут в общине мормонов, которая существует обособленно и обеспечивает себя сама.

Блэкмор заявил в суде, что лишь делал то, что велели ему силы свыше. Все 24 бракосочетания были совершены согласно мормонским традициям.

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Блэкмора приговорили к шестимесячному домашнему аресту, а Олеру избрали ту же меру пресечения, однако только на три месяца. Старшему канадцу предстоит 150 часов общественных работ, а младшему — 75.
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 Теги: Канада, многоженство, суд, дети

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Сегодня, 11:31 » Автор: Алена Шимко
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