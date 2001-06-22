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Раздел: Мир  
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В Израиле поймали хакера, "терроризировавшего" США

В Израиле поймали хакера, "терроризировавшего" СШАМолодой житель Ашкелона угрожал взрывами длинному списку американских учреждений, в том числе многим еврейским организациям.

Суд Тель-Авива в четверг осудил хакера из Ашкелона, который обещал взорвать ключевые объекты в Соединенных Штатах, большинство из которых связаны с еврейскими организациями. Подозреваемый был осужден за вымогательство и угрозы, причинение серьезного экономического ущерба и ложным сообщениям о бомбах, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Nua.in.ua.

Цель хакера состояла в том, чтобы вызвать общественную панику. Он спровоцировал эвакуацию несколько зданий, в том числе – еврейских школ, спасатели вынуждены были обыскивать помещения в поисках взрывчатки. Отменены несколько рейсов, еще часть самолетов совершили аварийную посадку из-за угроз взрыва.

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Также хакер размещал в «теневой сети» предложения об услугах запугивания и вымогательства. Он отправлял за деньги письма угрозами, клиенты расплачивались электронной валютой в биткойнах – всего на сумму 873 000 шекелей. Виновный совершил 142 звонка с угрозами в аэропорты и полицейские участки на территории США.
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 Теги: Израиль, США, хакер, арест

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Сегодня, 14:51 » Автор: Алена Шимко
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