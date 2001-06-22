» » Мадуро назвал Пенса "ядовитой гадюкой"
Раздел: Мир  
0

Мадуро назвал Пенса "ядовитой гадюкой"

Мадуро назвал Пенса "ядовитой гадюкой"Майк Пенс, совершающий турне по Южной Америке, пытается повысить давление на Венесуэлу после того, как Николас Мадуро был переизбран президентом в результате выборов, которые в мире назвали не демократическими.

«Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает рот, я чувствую себя сильнее. Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни были», — заявил Мадуро в телеэфире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Венесуэльский диктатор считает, что США стремятся свергнуть его правительство, чтобы захватить нефть и минеральные богатства страны ОПЕК, и обвиняет Вашингтон в том, что Америка ведет «экономическую войну» против страны.

Читайте также: Президент Венесуэлы Мадуро предложил "власть" народу

Ранее президент США Дональд Трамп наложил экономические санкции на Мадуро и членов его кабинета, обвиняя их в подрыве демократии и нарушении прав человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Венесуэла, Пенс, Мадуро

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:19 » Автор: Алена Шимко
     103
     0

Похожие новости по теме

США введут санкции против Венесуэлы США введут санкции против Венесуэлы

США считают выборы президента Венесуэлы нелегитимными.

Венесуэльская оппозиция обвинила Мадуро в госперевороте Венесуэльская оппозиция обвинила Мадуро в госперевороте

Ранее президент Мадуро объявил о созыве учредительного собрания.

Президент Венесуэлы Мадуро предложил Президент Венесуэлы Мадуро предложил "власть" народу

Венесуэлу ждут новые выборы.

Мадуро назвал протесты попыткой госпереворота в Венесуэле Мадуро назвал протесты попыткой госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле тысячи людей требуют отставки президента Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы назвал Путина лидером новой эпохи Президент Венесуэлы назвал Путина лидером новой эпохи

Николас Мадуро восхищается президентом РФ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх