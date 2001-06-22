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Раздел: Мир  
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В Германии взорвался жилой дом, есть жертвы

В Германии взорвался жилой дом, есть жертвыВ результате взрыва в одном из жилых домов немецкого города Бремен погибли три человека.

Об этом сообщает 28 июня Anadolu, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ASPI.

В ходе инцидента погибла 41-летняя женщина и ее 7-летний ребенок, также от полученных ран скончалась 70-летняя женщина, находившаяся в соседнем доме. Причина трагедии выясняется.

Правоохранительные службы Германии, в целях безопасности, эвакуировали все дома в радиусе 100 метров.

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Таким образом, вероятность того, что инцидент был террористическим актом не исключается.
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 Теги: Германия, Бремен, дом, взрыв, жертвы

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Сегодня, 16:44 » Автор: Алена Шимко
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