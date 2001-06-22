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Раздел: Мир  
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В Нигерии бедный мальчик прославился, рисуя картины за еду

В Нигерии бедный мальчик прославился, рисуя картины за едуВ Нигерии 11-летний мальчик прославился благодаря своим картинам.

Как передает mir24.tv, Варис Кариим – самый молодой профессиональный художник своей страны. Школа-студия, в которой он занимается, находится в одном из самых бедных районов города. Мальчик родился в малоимущей семье. Поэтому ему приходится рисовать за еду. А позируют ему в основном такие же бедняки-соседи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Юный художник создает произведения в жанре гиперреализма. Они практически как две капли воды похожи на фотографии.

«Я считаю, чем больше в картине мелких деталей, тем реалистичнее она выглядит. В основном я изображаю людей, которые меня окружают, ищу вдохновение в повседневной жизни», – говорит Варис.

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Живописью Варис увлекся в шестилетнем возрасте. А профессионалом его признали в восемь лет. Сейчас мальчик мечтает организовать персональную выставку своих работ.
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 Теги: Нигерия, ребенок, художник, бедность

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Сегодня, 17:52 » Автор: Алена Шимко
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