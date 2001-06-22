Раздел: Мир
В Нигерии бедный мальчик прославился, рисуя картины за еду
В Нигерии 11-летний мальчик прославился благодаря своим картинам.
Как передает mir24.tv, Варис Кариим – самый молодой профессиональный художник своей страны. Школа-студия, в которой он занимается, находится в одном из самых бедных районов города. Мальчик родился в малоимущей семье. Поэтому ему приходится рисовать за еду. А позируют ему в основном такие же бедняки-соседи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Юный художник создает произведения в жанре гиперреализма. Они практически как две капли воды похожи на фотографии.
«Я считаю, чем больше в картине мелких деталей, тем реалистичнее она выглядит. В основном я изображаю людей, которые меня окружают, ищу вдохновение в повседневной жизни», – говорит Варис.
Читайте также: 10-летний мальчик прославился на весь мир, спев в супермаркете
Живописью Варис увлекся в шестилетнем возрасте. А профессионалом его признали в восемь лет. Сейчас мальчик мечтает организовать персональную выставку своих работ.
Как передает mir24.tv, Варис Кариим – самый молодой профессиональный художник своей страны. Школа-студия, в которой он занимается, находится в одном из самых бедных районов города. Мальчик родился в малоимущей семье. Поэтому ему приходится рисовать за еду. А позируют ему в основном такие же бедняки-соседи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Юный художник создает произведения в жанре гиперреализма. Они практически как две капли воды похожи на фотографии.
«Я считаю, чем больше в картине мелких деталей, тем реалистичнее она выглядит. В основном я изображаю людей, которые меня окружают, ищу вдохновение в повседневной жизни», – говорит Варис.
Читайте также: 10-летний мальчик прославился на весь мир, спев в супермаркете
Живописью Варис увлекся в шестилетнем возрасте. А профессионалом его признали в восемь лет. Сейчас мальчик мечтает организовать персональную выставку своих работ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
460
0
Также советуем посмотреть
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
Оставьте свой комментарий