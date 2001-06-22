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Франция сняла все обвинения с российского миллиардера

Франция сняла все обвинения с российского миллиардераУ налоговых органов Франции больше нет претензий к Керимову.

Франция сняла все обвинения с российского миллиардера Сулеймана Керимова. Ранее российский сенатор был задержан в Ницце и обвинен в уклонении от уплаты налогов при сделках с недвижимостью на французской территории.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Как сообщает Интерфакс, у налоговых органов Франции больше нет претензий к Керимову. В ближайшее время ему должны вернуть изъятый паспорт и 40 млн евро внесенного залога.

Керимов был задержан в Ницце в ноябре 2017 года. Суд разрешил миллиардеру находиться не за решеткой, а по месту проживания в Приморских Альпах. Взамен Керимов должен был сдать паспорт, внести 40 млн евро залога, а возможность каких-либо поездок за пределы Лазурного берега отдельно согласовывать со следствием. Несколько раз Керимову разрешили выехать в Москву ввиду существенных «личных и семейных обстоятельств».

Обвинения против Керимова касались сделок с недвижимостью, а конкретно отмывания средств при покупке недвижимости на юге Франции и уклонения от уплаты налогов.

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В 2018 году Forbes включил Керимова в число российских миллиардеров с наибольшими доходами. Доход Керимова от продажи активов и от дивидендов оценен в 980 миллионов долларов.
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Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
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