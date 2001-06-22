Раздел: Мир
Данные и переписки россиян будет хранить ФСБ
Переписки будут хранить до полугода.
Российское правительство обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по "пакету Яровой".
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РФ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Утвержденные камбином РФ правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.
"Утвердить прилагаемые правила хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля", — говорится в тексте документа.
Читайте также: Интернет-компания запретили хранить данные россиян за рубежом
Согласно утвержденным правилам, организатор распространения информации в Интернете должен предоставлять правоохранительным органам электронные сообщения пользователей, зарегистрировавшихся или авторизованных с использованием сетевых адресов, определяемых как используемые на территории РФ. Это требование также распространяется на пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного Интернет-сервиса выданный в РФ документ, удостоверяющий личность, а также указавших российский номер телефона.
Кроме того, правила действуют в отношении находящихся на территории России пользователей (это определяется на основании географических данных от устройства о местоположении и затрагивает даже временно находящихся в стране пользователей).
Также это касается пользователей, о нахождении которых на территории РФ сообщили силовики.
Российское правительство обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по "пакету Яровой".
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РФ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Утвержденные камбином РФ правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.
"Утвердить прилагаемые правила хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля", — говорится в тексте документа.
Читайте также: Интернет-компания запретили хранить данные россиян за рубежом
Согласно утвержденным правилам, организатор распространения информации в Интернете должен предоставлять правоохранительным органам электронные сообщения пользователей, зарегистрировавшихся или авторизованных с использованием сетевых адресов, определяемых как используемые на территории РФ. Это требование также распространяется на пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного Интернет-сервиса выданный в РФ документ, удостоверяющий личность, а также указавших российский номер телефона.
Кроме того, правила действуют в отношении находящихся на территории России пользователей (это определяется на основании географических данных от устройства о местоположении и затрагивает даже временно находящихся в стране пользователей).
Также это касается пользователей, о нахождении которых на территории РФ сообщили силовики.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
128
0
Также советуем посмотреть
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
Оставьте свой комментарий