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Раздел: Мир  
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Данные и переписки россиян будет хранить ФСБ

Данные и переписки россиян будет хранить ФСБПереписки будут хранить до полугода.

Российское правительство обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по "пакету Яровой".

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации РФ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Утвержденные камбином РФ правила хранения касаются всей информации, передаваемой пользователями в интернете: текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей.

"Утвердить прилагаемые правила хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля", — говорится в тексте документа.

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Согласно утвержденным правилам, организатор распространения информации в Интернете должен предоставлять правоохранительным органам электронные сообщения пользователей, зарегистрировавшихся или авторизованных с использованием сетевых адресов, определяемых как используемые на территории РФ. Это требование также распространяется на пользователей, указавших при регистрации или использовании функций коммуникационного Интернет-сервиса выданный в РФ документ, удостоверяющий личность, а также указавших российский номер телефона.

Кроме того, правила действуют в отношении находящихся на территории России пользователей (это определяется на основании географических данных от устройства о местоположении и затрагивает даже временно находящихся в стране пользователей).

Также это касается пользователей, о нахождении которых на территории РФ сообщили силовики.
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 Теги: личные данные, Россия, ФСБ

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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