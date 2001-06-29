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Раздел: Мир  
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На дороге в Нигерии произошел масштабный взрыв автоцистерны с нефтью

На дороге в Нигерии произошел масштабный взрыв автоцистерны с нефтью В результате взрыва сгорело 54 машины, погибло 9 человек.

В Нигерии 28 июня около 5 утра во время движения взорвался нефтевоз, в результате чего загорелись машины вблизи, погибли по меньшей мере девять человек и пять получили ранения. Возможно, число жертв будет расти, ведь сгорело 54 автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Известно, что нефтевозы врезался в пассажирский вагон, вследствие этого он взорвался на мосту на скоростной автомагистрали "Лагос Ибадан", маршрут, по которому ездят люди, живущие на окраинах города.

Команды реагирования пытались спасти людей, пострадавших в огне.

"Мы все еще боремся с этим огнем, а спасательные команды пытаются получить доступ к мосту, и многие люди попадают в огонь, как мы говорим", – сказала руководительница агентства по управлению чрезвычайными ситуациями штата Лагос.

Очевидец происшествия Олударе Адодо рассказал, что он как раз пересекал мост на коммерческом автобусе, когда его водитель внезапно остановился и сообщил пассажирам о несчастном случае, связанном с нефтевозом.

"Я услышал громкий взрыв. В отдалении я видел несколько автомашин, которые пытаются маневрировать и возвращаться на дорогу. Некоторые люди покинули свои машины и бежали, а те, кто находился ближе всего к нефтевозу, просто загорелись", – прокомментировал он.

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Как известно, несчастные случаи с нефтевозами встречаются в Нигерии довольно часто. В октябре прошлого года, когда нефтевоз пролил нефть на дороге, сгорело 20 машин и четыре коммерческие мотоциклы.
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 Теги: Нигерия, взрыв

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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