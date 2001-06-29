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На дороге в Нигерии произошел масштабный взрыв автоцистерны с нефтью

На дороге в Нигерии произошел масштабный взрыв автоцистерны с нефтью

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