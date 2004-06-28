» » Источник рассказал о планах Трампа по сделке с Путиным
Раздел: Мир  
0

Источник рассказал о планах Трампа по сделке с Путиным

Источник рассказал о планах Трампа по сделке с Путиным Основные вопросы на ожидаемой встрече президентов будут касаться Сирии.

На встрече с Путиным Трамп будет говорить о выводе американских войск из Сирии. Трамп также ожидает, что россияне установят зону отчуждения для предотвращения боевых действий на юго-западе Сирии и заблокируют поддерживаемые Ираном силы из региона. И именно изгнание Ирана из Сирии является ключевым элементом плана Трампа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Дональд Трамп рассчитывает, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным сможет достичь договоренности относительно вывода американских войск из Сирии. Об этом говорится в статье, опубликованной на CNN.

По словам двух источников авторов из числа официальных лиц, американский президент, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране, говорится в статье.

"Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".

Согласно этим источникам, по плану Трампа сирийский лидер Башар аль-Асад бы вернуть регион вдоль иорданской границы. Позволив россиянам помочь Асаду, американский лидер считает, что он может ускорить сворачивание своих войск, но только если будут выполнены определенные условия. Взамен Трамп требует, чтобы сирийский режим не уничтожал поддерживаемых США повстанцев в регионе.

Как рассказывают далее источники СNN, Трамп также ожидает, что россияне установят зону отчуждения для предотвращения боевых действий на юго-западе Сирии и заблокируют поддерживаемые Ираном силы из региона. И именно изгнание Ирана из Сирии является ключевым элементом плана Трампа.

Читайте также: Президент США прокомментировал будущую встречу с Путиным

"Но даже если бы Путин согласился с предложением Трампа, есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли Россия выполнить свои обещания", - сказали источники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Путин, встреча

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     970
     0

Похожие новости по теме

В США назвали условия для вывода войск из Сирии В США назвали условия для вывода войск из Сирии

Своим видением ситуации поделился Дональд Трамп.

Трамп хочет вывести войска США из Сирии Трамп хочет вывести войска США из Сирии

Накануне Дональд Трамп пригласил в гости президента России Владимира Путина.

Трамп нашел виноватого в присутствии России в Сирии Трамп нашел виноватого в присутствии России в Сирии

Также Трамп не стал скрывать своего отношения к Асаду.

Трамп озвучил условие для снятия санкций с России Трамп озвучил условие для снятия санкций с России

Трамп отметил, что не обсуждал с Путиным антироссийские санкции.

СМИ: Трамп планирует встречу с Путиным в Рейкьявике СМИ: Трамп планирует встречу с Путиным в Рейкьявике

По информации британских СМИ, Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх