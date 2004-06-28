Источник рассказал о планах Трампа по сделке с Путиным

Основные вопросы на ожидаемой встрече президентов будут касаться Сирии.



На встрече с Путиным Трамп будет говорить о выводе американских войск из Сирии. Трамп также ожидает, что россияне установят зону отчуждения для предотвращения боевых действий на юго-западе Сирии и заблокируют поддерживаемые Ираном силы из региона. И именно изгнание Ирана из Сирии является ключевым элементом плана Трампа, сообщает



Дональд Трамп рассчитывает, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным сможет достичь договоренности относительно вывода американских войск из Сирии. Об этом говорится в статье, опубликованной на CNN.



По словам двух источников авторов из числа официальных лиц, американский президент, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране, говорится в статье.



"Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".



Согласно этим источникам, по плану Трампа сирийский лидер Башар аль-Асад бы вернуть регион вдоль иорданской границы. Позволив россиянам помочь Асаду, американский лидер считает, что он может ускорить сворачивание своих войск, но только если будут выполнены определенные условия. Взамен Трамп требует, чтобы сирийский режим не уничтожал поддерживаемых США повстанцев в регионе.



Как рассказывают далее источники СNN, Трамп также ожидает, что россияне установят зону отчуждения для предотвращения боевых действий на юго-западе Сирии и заблокируют поддерживаемые Ираном силы из региона. И именно изгнание Ирана из Сирии является ключевым элементом плана Трампа.



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"Но даже если бы Путин согласился с предложением Трампа, есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли Россия выполнить свои обещания", - сказали источники. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На встрече с Путиным Трамп будет говорить о выводе американских войск из Сирии. Трамп также ожидает, что россияне установят зону отчуждения для предотвращения боевых действий на юго-западе Сирии и заблокируют поддерживаемые Ираном силы из региона. И именно изгнание Ирана из Сирии является ключевым элементом плана Трампа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал Дональд Трамп рассчитывает, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным сможет достичь договоренности относительно вывода американских войск из Сирии. Об этом говорится в статье, опубликованной на CNN.По словам двух источников авторов из числа официальных лиц, американский президент, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране, говорится в статье."Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".Согласно этим источникам, по плану Трампа сирийский лидер Башар аль-Асад бы вернуть регион вдоль иорданской границы. Позволив россиянам помочь Асаду, американский лидер считает, что он может ускорить сворачивание своих войск, но только если будут выполнены определенные условия. Взамен Трамп требует, чтобы сирийский режим не уничтожал поддерживаемых США повстанцев в регионе.Как рассказывают далее источники СNN, Трамп также ожидает, что россияне установят зону отчуждения для предотвращения боевых действий на юго-западе Сирии и заблокируют поддерживаемые Ираном силы из региона. И именно изгнание Ирана из Сирии является ключевым элементом плана Трампа."Но даже если бы Путин согласился с предложением Трампа, есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли Россия выполнить свои обещания", - сказали источники.



