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Раздел: Мир  
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В Амстердаме впервые в истории выбрали женщину-мэра

В Амстердаме впервые в истории выбрали женщину-мэра Кандидатуру Фемке Халсемы должно еще утвердить правительство и король, но это уже формальности.

Впервые в истории мэром столицы Нидерландов Амстердама стала женщина – 52-летняя Фемке Халсема. Об этом бывший лидер партии GroenLinks Халсема написала на своем официальном сайте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Это делает меня счастливой, гордой и смиренной. Это большая честь – быть способной служить моим согражданам в ближайшие годы", – написала Халсема.

Городской совет назначил Халсему мэром Амстердама, теперь ее назначение должны одобрить правительство и король Нидерландов Виллем-Александр.

Халсему назначили после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.

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Для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину было бы странно и нелогично, говорилось в письме.
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 Теги: Амстердам, выборы, мэр, женщина

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Сегодня, 09:45 » Автор: Алена Шимко
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