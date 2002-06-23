» » В США арестовали почти шесть сотен митингующих против Трампа
Раздел: Мир  
0

В США арестовали почти шесть сотен митингующих против Трампа

В США арестовали почти шесть сотен митингующих против ТрампаАмериканцы выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегалов, которой придерживается президент.

В столице США Вашингтоне полиция арестовала возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции в пятницу, 29 июня.

Акцию протеста организовали члены организаций Марш женщин и Центр народной демократии. Митингующие выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп.

В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.

"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителям убежища", – заявила Джаяпал.

Читайте также: Известного актера арестовали во время протеста против Трампа

Она также сообщила, что следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Трамп, митинг, арест

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:53 » Автор: Алена Шимко
     141
     0

Похожие новости по теме

В Лондоне протестуют против визита Трампа В Лондоне протестуют против визита Трампа

Британцы требовали отменить приглашение американского лидера.

В США школьники вышли на акцию протеста против Трампа В США школьники вышли на акцию протеста против Трампа

На улицы города вышли пять тысяч молодых людей.

В Лос-Анджелесе арестовали 150 митингующих противников Трампа В Лос-Анджелесе арестовали 150 митингующих противников Трампа

Протестующие, которые бросали камни в полицейских, были обстреляны из пневматического оружия.

На акции протеста против Трампа в Сиэтле произошла стрельба На акции протеста против Трампа в Сиэтле произошла стрельба

В Сиэтле мужчина начал стрельбу по толпе.

Американцы вышли на акции протеста против Трампа Американцы вышли на акции протеста против Трампа

Все больше людей выходят на улицы, чтобы присоединиться к акциям протеста.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх