В США арестовали почти шесть сотен митингующих против Трампа

Американцы выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегалов, которой придерживается президент.



В столице США Вашингтоне полиция арестовала возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, пишет



Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции в пятницу, 29 июня.



Акцию протеста организовали члены организаций Марш женщин и Центр народной демократии. Митингующие выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп.



В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.



"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителям убежища", – заявила Джаяпал.



Читайте также: Известного актера арестовали во время протеста против Трампа



Она также сообщила, что следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столице США Вашингтоне полиция арестовала возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции в пятницу, 29 июня.Акцию протеста организовали члены организаций Марш женщин и Центр народной демократии. Митингующие выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп.В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал."Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителям убежища", – заявила Джаяпал.Она также сообщила, что следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране.



