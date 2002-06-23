Раздел: Мир
В США арестовали почти шесть сотен митингующих против Трампа
Американцы выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегалов, которой придерживается президент.
В столице США Вашингтоне полиция арестовала возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции в пятницу, 29 июня.
Акцию протеста организовали члены организаций Марш женщин и Центр народной демократии. Митингующие выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп.
В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.
"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителям убежища", – заявила Джаяпал.
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Она также сообщила, что следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране.
В столице США Вашингтоне полиция арестовала возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции в пятницу, 29 июня.
Акцию протеста организовали члены организаций Марш женщин и Центр народной демократии. Митингующие выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп.
В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.
"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителям убежища", – заявила Джаяпал.
Читайте также: Известного актера арестовали во время протеста против Трампа
Она также сообщила, что следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране.
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