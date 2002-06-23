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Раздел: Мир  
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В Беларуси хотят продлить срок для безвизовых поездок

В Беларуси хотят продлить срок для безвизовых поездокВ настоящее время безвизовый порядок въезда в республику установлен сроком не более 5 суток.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук сообщил, что срок безвизового пребывания иностранных граждан в республике может быть увеличен до 15-20 дней. Об этом он сообщил в пятницу журналистам в парламенте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Об увеличении (сроков пребывания) вопрос стоит, больше десяти дней – может быть, 15 будет, может быть, еще больше, пока я не могу сказать, отдали на доработку (предложения), когда доработают, тогда примут решение. Но наша позиция, Минспорта, – чем больше, тем лучше", – сказал Ковальчук.

При этом член правительства отметил, что Беларусь развивает медицинский туризм, поэтому срок пребывания целесообразно увеличить до 20 дней.

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Напомним, с 12 февраля 2017 года в Белоруссии установлен безвизовый порядок въезда в республику на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска в аэропорту Минска для граждан 80 государств. Безвизовый порядок передвижения не распространяется на лиц, приезжающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России.
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 Теги: Беларусь, виза, безвиз

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Сегодня, 14:20 » Автор: Алена Шимко
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