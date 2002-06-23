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Раздел: Мир  
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В Ираке казнят три сотни террористов

В Ираке казнят три сотни террористовХайдер Аль-Абади (премьер-министр Ирака) дал приказ, чтобы на этой неделе, казнили сотни террористов.

Они уже были представлены перед судом и получили высшую меру наказания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Политик Ирака сказал, что покарать необходимо только тех заключенных, смертный приговор которых уже не подлежит обжалованию.

Иракский политик принял это решение, когда боевики ИГ казнили восьмерых иракских заложников.

Когда именно должны выполнить смертные приговоры, неизвестно.

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Есть только информация о том, что среди 300 осужденных боевиков есть сто женщин.
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 Теги: Ирак, казнь, террористы

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Сегодня, 15:48 » Автор: Алена Шимко
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