Раздел: Мир
В Ираке казнят три сотни террористов
Хайдер Аль-Абади (премьер-министр Ирака) дал приказ, чтобы на этой неделе, казнили сотни террористов.
Они уже были представлены перед судом и получили высшую меру наказания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Политик Ирака сказал, что покарать необходимо только тех заключенных, смертный приговор которых уже не подлежит обжалованию.
Иракский политик принял это решение, когда боевики ИГ казнили восьмерых иракских заложников.
Когда именно должны выполнить смертные приговоры, неизвестно.
Читайте также: Турция начала военную операцию в Ираке
Есть только информация о том, что среди 300 осужденных боевиков есть сто женщин.
Они уже были представлены перед судом и получили высшую меру наказания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Политик Ирака сказал, что покарать необходимо только тех заключенных, смертный приговор которых уже не подлежит обжалованию.
Иракский политик принял это решение, когда боевики ИГ казнили восьмерых иракских заложников.
Когда именно должны выполнить смертные приговоры, неизвестно.
Читайте также: Турция начала военную операцию в Ираке
Есть только информация о том, что среди 300 осужденных боевиков есть сто женщин.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
278
0
Также советуем посмотреть
- Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами
- Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
- В Сети подняли на смех новый пропагандистский плакат боевиков
- Илон Маск угодил в забавный скандал
- Сварливая канадка нашла смешной повод вызвать службу спасения
- Свежие карикатуры на ЧМ-2018
- Сутки в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- Россиян не на шутку перепугало «ядерное» облако
- Сеть насмешило письмо фаната «русского мира» с ошибками
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
Оставьте свой комментарий