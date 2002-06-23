Из Туниса не могут улететь три сотни украинских туристов

Часть украинцев остается в аэропорту Монастир, другую группу туристов привезли в отель в городе Сус.



Из аэропорта Монастир в Тунисе уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков около 300 украинских туристов, пишет



Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.



Согласно информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о планируемом вылете. Другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.



"Ничего не обещают. Говорят кто что – кто-то обещает вылет, кто-то говорит – сегодня вылета не будет", – рассказывают туристы.



В Консульстве Украины в Тунисе изданию сообщили, что причина задержки рейса – отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию в течение нескольких часов.



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"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако детальная информация будет известна позже", – рассказали в представительстве. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из аэропорта Монастир в Тунисе уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков около 300 украинских туристов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.Согласно информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о планируемом вылете. Другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус."Ничего не обещают. Говорят кто что – кто-то обещает вылет, кто-то говорит – сегодня вылета не будет", – рассказывают туристы.В Консульстве Украины в Тунисе изданию сообщили, что причина задержки рейса – отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию в течение нескольких часов."Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако детальная информация будет известна позже", – рассказали в представительстве.



