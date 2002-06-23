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Раздел: Мир  
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Из Туниса не могут улететь три сотни украинских туристов

Из Туниса не могут улететь три сотни украинских туристовЧасть украинцев остается в аэропорту Монастир, другую группу туристов привезли в отель в городе Сус.

Из аэропорта Монастир в Тунисе уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков около 300 украинских туристов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Согласно информации, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о планируемом вылете. Другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 07:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что – кто-то обещает вылет, кто-то говорит – сегодня вылета не будет", – рассказывают туристы.

В Консульстве Украины в Тунисе изданию сообщили, что причина задержки рейса – отсутствие топлива для заправки самолета. По информации представительства, туроператор должен решить ситуацию в течение нескольких часов.

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"Консульство занимается этой проблемой. Туроператор обещает решить эту проблему за несколько часов, однако детальная информация будет известна позже", – рассказали в представительстве.
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 Теги: Тунис, рейсы, Украина, туристы, задержка

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Сегодня, 17:55 » Автор: Алена Шимко
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