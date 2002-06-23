Раздел: Мир
Евросоюз принял решение усилить координацию с силами НАТО
Евросовет призывает к дальнейшей координации между государствами-членами.
На фоне угроз от «разведывательной деятельности третьих стран» Евросоюз принял решение усилить координацию с силами НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Как сообщается в заключениях Евросовета по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сотрудничество должно осуществляться при полном соблюдении принципов открытости, взаимности и независимости в принятии решений ЕС, в том числе в рамках новой совместной декларации.
«Евросовет призывает к дальнейшей координации между государствами-членами и, при необходимости, на уровне ЕС и в консультации с НАТО, чтобы уменьшить угрозу враждебной разведывательной деятельности», — говорится в документе.
Брюссель также одобрил прогресс в области военной мобильности в рамках сотрудничества ЕС-НАТО и ожидает завершения разработки военных требований в рамках плана действий ЕС по военной мобильности к 2014 году.
На саммите ЕС также было поручено подготовить к декабрю предложения по скоординированному реагированию на проблемы дезинформации, а также укрепить потенциал противодействия киберугрозам.
«Евросовет предлагает верховному представителю и Еврокомиссии представить к декабрю 2018 года в сотрудничестве с государствами-членами и в соответствии с выводами Европейского совета, сделанными в марте 2015 года, план действий с конкретными предложениями по скоординированному реагированию ЕС на вызов дезинформации, включая соответствующие мандаты и достаточные ресурсы для соответствующих групп по стратегической коммуникации», — говорится в документе.
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В ЕС призвали страны-члены осуществлять меры, направленные, в том числе на установление происхождения кибератак.
На фоне угроз от «разведывательной деятельности третьих стран» Евросоюз принял решение усилить координацию с силами НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Как сообщается в заключениях Евросовета по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сотрудничество должно осуществляться при полном соблюдении принципов открытости, взаимности и независимости в принятии решений ЕС, в том числе в рамках новой совместной декларации.
«Евросовет призывает к дальнейшей координации между государствами-членами и, при необходимости, на уровне ЕС и в консультации с НАТО, чтобы уменьшить угрозу враждебной разведывательной деятельности», — говорится в документе.
Брюссель также одобрил прогресс в области военной мобильности в рамках сотрудничества ЕС-НАТО и ожидает завершения разработки военных требований в рамках плана действий ЕС по военной мобильности к 2014 году.
На саммите ЕС также было поручено подготовить к декабрю предложения по скоординированному реагированию на проблемы дезинформации, а также укрепить потенциал противодействия киберугрозам.
«Евросовет предлагает верховному представителю и Еврокомиссии представить к декабрю 2018 года в сотрудничестве с государствами-членами и в соответствии с выводами Европейского совета, сделанными в марте 2015 года, план действий с конкретными предложениями по скоординированному реагированию ЕС на вызов дезинформации, включая соответствующие мандаты и достаточные ресурсы для соответствующих групп по стратегической коммуникации», — говорится в документе.
Читайте также: В НАТО намерены усилить поддержку Украины
В ЕС призвали страны-члены осуществлять меры, направленные, в том числе на установление происхождения кибератак.
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