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Раздел: Мир  
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Евросоюз принял решение усилить координацию с силами НАТО

Евросоюз принял решение усилить координацию с силами НАТОЕвросовет призывает к дальнейшей координации между государствами-членами.

На фоне угроз от «разведывательной деятельности третьих стран» Евросоюз принял решение усилить координацию с силами НАТО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Как сообщается в заключениях Евросовета по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сотрудничество должно осуществляться при полном соблюдении принципов открытости, взаимности и независимости в принятии решений ЕС, в том числе в рамках новой совместной декларации.

«Евросовет призывает к дальнейшей координации между государствами-членами и, при необходимости, на уровне ЕС и в консультации с НАТО, чтобы уменьшить угрозу враждебной разведывательной деятельности», — говорится в документе.

Брюссель также одобрил прогресс в области военной мобильности в рамках сотрудничества ЕС-НАТО и ожидает завершения разработки военных требований в рамках плана действий ЕС по военной мобильности к 2014 году.

На саммите ЕС также было поручено подготовить к декабрю предложения по скоординированному реагированию на проблемы дезинформации, а также укрепить потенциал противодействия киберугрозам.

«Евросовет предлагает верховному представителю и Еврокомиссии представить к декабрю 2018 года в сотрудничестве с государствами-членами и в соответствии с выводами Европейского совета, сделанными в марте 2015 года, план действий с конкретными предложениями по скоординированному реагированию ЕС на вызов дезинформации, включая соответствующие мандаты и достаточные ресурсы для соответствующих групп по стратегической коммуникации», — говорится в документе.

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В ЕС призвали страны-члены осуществлять меры, направленные, в том числе на установление происхождения кибератак.
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 Теги: Евросоюз, НАТО

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Сегодня, 19:16 » Автор: Едгар Букмирза
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