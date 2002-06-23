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В Австрии официально разрешили регистрировать третий пол

В Австрии официально разрешили регистрировать третий полЭти люди станут "смешанными" и "неопределенными".

Спустя почти год после аналогичного решения Конституционого Суда Германии о легализации третьего пола, Конституционный суд Австрии постановил разрешить вносить в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС) третий пол, если человек не может отнести себя к мужскому либо женскому полу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

"Интерсексуальные люди, чей пол невозможно четко определить как "мужской" или "женский", имеют право записывать себя в книги ЗАГС и иные свидетельства в соответствии со своим полом. Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом", – говорится в опубликованном 29 июня решении австрийской судебной инстанции.

Конституционный суд Австрии рекомендует к использованию для таких людей определения пола "иной", "смешанный", "неопределенный". Решение принято на основе Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни.

Под действие конвенции подпадает защита личности человека по принципу его половой принадлежности, индивидуальности, неприкосновенности и половой ориентации, резюмировали в суде.

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Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия). По его словам, в органах регистрации актов гражданского состояния ему не предоставили возможность указать в графе пол "смешанный" вместо обычных "мужской" или "женский".

При рождении пол истца зарегистрировали как "мужской", и он впоследствии захотел изменить эти данные на "смешанный", но компьютерная программа в австрийских органах не предполагает наличия "смешанного" пола.

Хромосомный анализ истца за годы жизни не смог однозначно определить принадлежность к тому или иному полу, и Юрген посчитал себя представителем "смешанного" пола.
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 Теги: Австрия, третий пол, суд

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Сегодня, 20:45 » Автор: Едгар Букмирза
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