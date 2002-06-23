Раздел: Мир
В Австрии официально разрешили регистрировать третий пол
Эти люди станут "смешанными" и "неопределенными".
Спустя почти год после аналогичного решения Конституционого Суда Германии о легализации третьего пола, Конституционный суд Австрии постановил разрешить вносить в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС) третий пол, если человек не может отнести себя к мужскому либо женскому полу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Интерсексуальные люди, чей пол невозможно четко определить как "мужской" или "женский", имеют право записывать себя в книги ЗАГС и иные свидетельства в соответствии со своим полом. Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом", – говорится в опубликованном 29 июня решении австрийской судебной инстанции.
Конституционный суд Австрии рекомендует к использованию для таких людей определения пола "иной", "смешанный", "неопределенный". Решение принято на основе Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни.
Под действие конвенции подпадает защита личности человека по принципу его половой принадлежности, индивидуальности, неприкосновенности и половой ориентации, резюмировали в суде.
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Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия). По его словам, в органах регистрации актов гражданского состояния ему не предоставили возможность указать в графе пол "смешанный" вместо обычных "мужской" или "женский".
При рождении пол истца зарегистрировали как "мужской", и он впоследствии захотел изменить эти данные на "смешанный", но компьютерная программа в австрийских органах не предполагает наличия "смешанного" пола.
Хромосомный анализ истца за годы жизни не смог однозначно определить принадлежность к тому или иному полу, и Юрген посчитал себя представителем "смешанного" пола.
Спустя почти год после аналогичного решения Конституционого Суда Германии о легализации третьего пола, Конституционный суд Австрии постановил разрешить вносить в книги записи актов гражданского состояния (ЗАГС) третий пол, если человек не может отнести себя к мужскому либо женскому полу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Интерсексуальные люди, чей пол невозможно четко определить как "мужской" или "женский", имеют право записывать себя в книги ЗАГС и иные свидетельства в соответствии со своим полом. Конституционный суд определил, что такое толкование закона о гражданском состоянии сочетается с конституцией. В этой связи не потребуется отменять положения закона, которые подверглись рассмотрению судом", – говорится в опубликованном 29 июня решении австрийской судебной инстанции.
Конституционный суд Австрии рекомендует к использованию для таких людей определения пола "иной", "смешанный", "неопределенный". Решение принято на основе Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует соблюдение частной и семейной жизни.
Под действие конвенции подпадает защита личности человека по принципу его половой принадлежности, индивидуальности, неприкосновенности и половой ориентации, резюмировали в суде.
Читайте также: В Украине официально разрешили использование смартфонов iPhone 7
Ранее соответствующий иск подал в Конституционный суд Алекс Юрген из города Линц (федеральная земля Верхняя Австрия). По его словам, в органах регистрации актов гражданского состояния ему не предоставили возможность указать в графе пол "смешанный" вместо обычных "мужской" или "женский".
При рождении пол истца зарегистрировали как "мужской", и он впоследствии захотел изменить эти данные на "смешанный", но компьютерная программа в австрийских органах не предполагает наличия "смешанного" пола.
Хромосомный анализ истца за годы жизни не смог однозначно определить принадлежность к тому или иному полу, и Юрген посчитал себя представителем "смешанного" пола.
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