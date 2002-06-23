В Австрии официально разрешили регистрировать третий пол

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Теперь в реестр о рождении можно вносить "третий пол".

Сегодня, 1 ноября, в Германии набирает свою силу закон, который позволяет не указывать в свидетельстве о рождении пол ребенка. Об этом сообщают журналисты авторитетного немецкого издания «Deutsche Welle». Отныне человек, который имеет признаки женского и мужского пола, может называться не только мужчиной или женщиной.