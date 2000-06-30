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Раздел: Мир  
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Около Ливии затонуло судно с мигрантами

Около Ливии затонуло судно с мигрантами Найдены тела трех детей, шестнадцать человек спасены.

У побережья Ливии загорелась и перевернулась лодка со 120 мигрантами, в результате чего около 100 человек пропали безвести, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Были найдены тела трех детей, отмечает издание. Также указано, что шестнадцать человек были спасены, среди пропавших без вести были двое младенцев и трое детей до 12 лет. Выжившие мигранты рассказали, что лодка затонула через несколько часов после отправления из Гарабулли, к востоку от Триполи, после взрыва на ней. Отмечается, что среди пассажиров были марокканцы и граждане Йемена.

17-летний Кобрем, который остался в живых, рассказал, что за переправу он заплатил контрабандистам 400 долларов.

По словам капитана береговой охраны, ливийские спасатели были вынуждены покинуть большинство тел мигрантов, погибших в результате крушения в пятницу, "из-за нехватки ресурсов".

Рыбаки обнаружили судно и связались с береговой охраной Ливии.

Напомним, ранее глава Европейского Совета Дональд Туск заявил о том, что после ночных переговоров страны Евросоюза договорились о единой политике в отношении беженцев. Источник агентства dpa в дипломатических кругах сообщил, что лагеря для беженцев, спасенных после переправы через море, будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это.

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Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять. ЕС намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море. Пока не ясно, какие страны готовы принимать беженцев и создавать лагеря.
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 Теги: Ливия, мигранты, судно

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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