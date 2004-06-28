Песков сообщил, о чем Путин будет говорить с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ поделился подробностями будущей встречи президентов.



На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии обсудят целый ряд "очень непростых вопросов", сообщает



Об этом в четверг, 29 июня заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.



По словам Пескова, лидерам "предстоит очень серьезный разговор". При этом он не исключает, что Трамп может сделать конкретные шаги по сближению двух стран. И отметил, что аналогичное желание есть и у Путина.



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Кроме того, Путин "будет готов еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США, если этот вопрос поднимет американская сторона. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии обсудят целый ряд "очень непростых вопросов", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Об этом в четверг, 29 июня заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, лидерам "предстоит очень серьезный разговор". При этом он не исключает, что Трамп может сделать конкретные шаги по сближению двух стран. И отметил, что аналогичное желание есть и у Путина.Кроме того, Путин "будет готов еще раз повторить" о невмешательстве России в выборы в США, если этот вопрос поднимет американская сторона.



