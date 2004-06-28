» » У колумбийских революционеров конфисковали крупную партию кокаина
Раздел: Мир  
0

У колумбийских революционеров конфисковали крупную партию кокаина

У колумбийских революционеров конфисковали крупную партию кокаина Масса изъятых наркотиков составляет 5 тонн.

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии изъяли более 5 т кокаина у бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил страны (FARC), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам главы национальной полиции Хорхе Эрнандо Ньето, наркотики обнаружили во время спецоперации, которая длилась менее 24 часов в муниципалитете Тумако в западном департаменте Нариньо. Ньето добавил, что склад с кокаином принадлежал организованной преступной группировке Guacho, в которой состоят бывшие повстанцы.

В мае военнослужащие ВМС Колумбии изъяли у членов FARC 932 кг кокаина, который перевозился на судне Dona Eli возле устья реки Микай в юго-западном муниципалитете Лопе-де-Микай. Груз наркотиков предполагалось доставить в страны Центральной Америки.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году после начала гражданской войны в Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США внес FARC в список террористических организаций, позднее группировка попала в аналогичный список Евросоюза.

Читайте также: Россия подала в суд на США из-за новых пошлин

За время войны погибли 260 тыс. человек, еще 6 млн колумбийцев стали беженцами. В сентябре 2016 года власти страны подписали договор о прекращении огня с повстанцами. В октябре FARC зарегистрировала собственную политическую партию в Колумбии под названием “Общая революционная альтернативная сила”.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Колумбия, кокаин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     224
     0

Похожие новости по теме

В Колумбии завершилась гражданская война, которая шла больше 50 лет В Колумбии завершилась гражданская война, которая шла больше 50 лет

Отныне официально в стране царит мир и покой.

В Колумбии власти и повстанцы подписали новое соглашение о мире В Колумбии власти и повстанцы подписали новое соглашение о мире

Колумбийцев призывают поддержать достигнутое мирное соглашение.

В Колумбии кокаин объединил правительство и повстацев В Колумбии кокаин объединил правительство и повстацев

Колумбийское правительство и повстанцы объединились.

Один из главарей колумбийской группировки FARC задержан в Эквадоре Один из главарей колумбийской группировки FARC задержан в Эквадоре

Вооруженные силы Эквадора задержали Бартоломе Яге.

В Панаме полицейские конфисковали кокаина на 54 млн долларов США В Панаме полицейские конфисковали кокаина на 54 млн долларов США

Рекордный груз наркотиков забрали у контрабандистов. Огромный груз наркотиков изъяли в ходе операции разных стран: США, Колумбии и Панамы. У наркоторговцев было конфисковано 2, 7 тонны кокаина.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх