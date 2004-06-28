Раздел: Мир
У колумбийских революционеров конфисковали крупную партию кокаина
Масса изъятых наркотиков составляет 5 тонн.
Сотрудники правоохранительных органов Колумбии изъяли более 5 т кокаина у бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил страны (FARC), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам главы национальной полиции Хорхе Эрнандо Ньето, наркотики обнаружили во время спецоперации, которая длилась менее 24 часов в муниципалитете Тумако в западном департаменте Нариньо. Ньето добавил, что склад с кокаином принадлежал организованной преступной группировке Guacho, в которой состоят бывшие повстанцы.
В мае военнослужащие ВМС Колумбии изъяли у членов FARC 932 кг кокаина, который перевозился на судне Dona Eli возле устья реки Микай в юго-западном муниципалитете Лопе-де-Микай. Груз наркотиков предполагалось доставить в страны Центральной Америки.
Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году после начала гражданской войны в Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США внес FARC в список террористических организаций, позднее группировка попала в аналогичный список Евросоюза.
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За время войны погибли 260 тыс. человек, еще 6 млн колумбийцев стали беженцами. В сентябре 2016 года власти страны подписали договор о прекращении огня с повстанцами. В октябре FARC зарегистрировала собственную политическую партию в Колумбии под названием “Общая революционная альтернативная сила”.
Сотрудники правоохранительных органов Колумбии изъяли более 5 т кокаина у бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил страны (FARC), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам главы национальной полиции Хорхе Эрнандо Ньето, наркотики обнаружили во время спецоперации, которая длилась менее 24 часов в муниципалитете Тумако в западном департаменте Нариньо. Ньето добавил, что склад с кокаином принадлежал организованной преступной группировке Guacho, в которой состоят бывшие повстанцы.
В мае военнослужащие ВМС Колумбии изъяли у членов FARC 932 кг кокаина, который перевозился на судне Dona Eli возле устья реки Микай в юго-западном муниципалитете Лопе-де-Микай. Груз наркотиков предполагалось доставить в страны Центральной Америки.
Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году после начала гражданской войны в Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США внес FARC в список террористических организаций, позднее группировка попала в аналогичный список Евросоюза.
Читайте также: Россия подала в суд на США из-за новых пошлин
За время войны погибли 260 тыс. человек, еще 6 млн колумбийцев стали беженцами. В сентябре 2016 года власти страны подписали договор о прекращении огня с повстанцами. В октябре FARC зарегистрировала собственную политическую партию в Колумбии под названием “Общая революционная альтернативная сила”.
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