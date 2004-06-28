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Раздел: Мир  
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В Таллине произошла перестрелка

В Таллине произошла перестрелкаСегодня утром в Таллинне возле бара на Пярнуском шоссе произошла стрельба.

Сегодня в 9:15 перед баром Cafe VS на Пярнуском шоссе произошла стрельба. По предварительным данным, была драка между двумя мужчинами, в ходе которой 34-летний мужчина вытащил из своего автомобиля оружие и выстрелил в руку 26-летнего мужчины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.

Полицейские задержали 34-летнего стрелка, который был доставлен в отделение полиции. 26-летний пострадавший доставлен на скорой помощи в больницу. На данный момент место происшествие частично оцеплено полицией, которая собирает там улики. У стрелка есть действующее разрешение на оружие.

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Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.
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 Теги: Таллинн, бар, перестрелка

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Сегодня, 13:53 » Автор: Алена Шимко
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