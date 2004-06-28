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Раздел: Мир  
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Пентагон: РФ и КНР разрабатывают оружие для применения в космосе

Пентагон: РФ и КНР разрабатывают оружие для применения в космосеРазведывательное управление Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается.

Российская Федерация и КНР разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем. Об этом заявил генерал-лейтенант Роберт Эшли, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Агентства по разведке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Разведывательное управление Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.

По словам Эшли, страны-конкуренты США разрабатывают технологии "по перехвату спутников с земли и из космоса". Сообщается, что такая возможность появится в ближайшем будущем.

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"Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт – могут быть использованы против космических объектов противника", – отмечается в отчете Службы управления по разведки, который был опубликован ранее.
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 Теги: Пентагон, Россия, Китай, космос, оружие

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Сегодня, 15:21 » Автор: Алена Шимко
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