Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Пентагон: РФ и КНР разрабатывают оружие для применения в космосе

Пентагон: РФ и КНР разрабатывают оружие для применения в космосе

Похожие новости по теме

США разрабатывают новую ядерную бомбу для сдерживания агрессии Речь идет о сдерживающем факторе тех государств, которые могут применить ядерное оружие.

Пентагон обвинил РФ в разработке оружия против спутников Россия сегодня разрабатывает различные средства для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие.