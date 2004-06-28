Раздел: Мир
Пентагон: РФ и КНР разрабатывают оружие для применения в космосе
Разведывательное управление Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается.
Российская Федерация и КНР разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем. Об этом заявил генерал-лейтенант Роберт Эшли, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Агентства по разведке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Разведывательное управление Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.
По словам Эшли, страны-конкуренты США разрабатывают технологии "по перехвату спутников с земли и из космоса". Сообщается, что такая возможность появится в ближайшем будущем.
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"Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт – могут быть использованы против космических объектов противника", – отмечается в отчете Службы управления по разведки, который был опубликован ранее.
Российская Федерация и КНР разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем. Об этом заявил генерал-лейтенант Роберт Эшли, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Агентства по разведке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Разведывательное управление Пентагона опасается, что ведущая роль США в космосе снижается и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.
По словам Эшли, страны-конкуренты США разрабатывают технологии "по перехвату спутников с земли и из космоса". Сообщается, что такая возможность появится в ближайшем будущем.
Читайте также: Гонка вооружений: российский генерал сделал громкое заявление о США
"Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт – могут быть использованы против космических объектов противника", – отмечается в отчете Службы управления по разведки, который был опубликован ранее.
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