Раздел: Мир
Германия достигла соглашения по возврату беженцев с 14 странами
Ангела Меркель достигла соглашения с 14 странами о мигрантах.
Для Ангелы Меркель эти договоренности важны ради сохранения ее правительства. Партнеры по коалиции поставили ей ультиматум, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию. Об этом в субботу, 30 июня, сообщает dpa со ссылкой на обращение Меркель к партнерам по коалиции.
"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.
В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.
Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Как следует из текста, Меркель хочет размещать просителей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах".
Канцлер проинформировала коалиционных партнеров о результатах переговоров во время телефонных разговоров.
Напомним, для Ангелы Меркель эти договоренности важны ради сохранения ее правительства. Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер дал Меркель время до конца июня, чтобы она нашла общеевропейское решение для решения миграционного кризиса. В противном случае он угрожал единолично закрыть границы для беженцев.
Меркель настаивала, что решить проблему могут и двусторонние договоренности с государствами вроде Греции и Испании, из которых мигранты и отправляются в Германию.
Читайте также: Германия сможет разместить более 15 000 сирийских беженцев
Как сообщалось, ранее Меркель уже договорилась с Грецией и Испанией по вопросу мигрантов.
Для Ангелы Меркель эти договоренности важны ради сохранения ее правительства. Партнеры по коалиции поставили ей ультиматум, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию. Об этом в субботу, 30 июня, сообщает dpa со ссылкой на обращение Меркель к партнерам по коалиции.
"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.
В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.
Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Как следует из текста, Меркель хочет размещать просителей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах".
Канцлер проинформировала коалиционных партнеров о результатах переговоров во время телефонных разговоров.
Напомним, для Ангелы Меркель эти договоренности важны ради сохранения ее правительства. Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер дал Меркель время до конца июня, чтобы она нашла общеевропейское решение для решения миграционного кризиса. В противном случае он угрожал единолично закрыть границы для беженцев.
Меркель настаивала, что решить проблему могут и двусторонние договоренности с государствами вроде Греции и Испании, из которых мигранты и отправляются в Германию.
Читайте также: Германия сможет разместить более 15 000 сирийских беженцев
Как сообщалось, ранее Меркель уже договорилась с Грецией и Испанией по вопросу мигрантов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
163
0
Также советуем посмотреть
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
- В Украине оценили шансы возвращения России в ПАСЕ
- В Эквадоре пчелы внесли «коррективы» в футбольный матч
- В Сети отыскали девушку из самого популярного мема года
- Футболист стал звездой Twitter, отправив себя в нокдаун
- Российских школьников еще раз наградили украинскими грамотами
- Одно лицо: в Сети отыскали двойника Добкина
- В Сети подняли на смех новый пропагандистский плакат боевиков
Оставьте свой комментарий