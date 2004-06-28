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Раздел: Мир  
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Германия достигла соглашения по возврату беженцев с 14 странами

Германия достигла соглашения по возврату беженцев с 14 странамиАнгела Меркель достигла соглашения с 14 странами о мигрантах.

Для Ангелы Меркель эти договоренности важны ради сохранения ее правительства. Партнеры по коалиции поставили ей ультиматум, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Канцлер Германии Ангела Меркель получила согласие 14 стран ЕС об ускорении процедуры возврата мигрантов, которые пытаются въехать в Германию. Об этом в субботу, 30 июня, сообщает dpa со ссылкой на обращение Меркель к партнерам по коалиции.

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.

В документе говорится о таких странах: Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Отмечается, что документ состоит из восьми страниц. Как следует из текста, Меркель хочет размещать просителей убежища, которые уже зарегистрированы в других странах ЕС, в специальных "якорных центрах".

Канцлер проинформировала коалиционных партнеров о результатах переговоров во время телефонных разговоров.

Напомним, для Ангелы Меркель эти договоренности важны ради сохранения ее правительства. Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер дал Меркель время до конца июня, чтобы она нашла общеевропейское решение для решения миграционного кризиса. В противном случае он угрожал единолично закрыть границы для беженцев.

Меркель настаивала, что решить проблему могут и двусторонние договоренности с государствами вроде Греции и Испании, из которых мигранты и отправляются в Германию.

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Как сообщалось, ранее Меркель уже договорилась с Грецией и Испанией по вопросу мигрантов.
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 Теги: Меркель, ФРГ, ЕС, мигранты

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Сегодня, 17:01 » Автор: Алена Шимко
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