» » США начали планировать вывод войск из Германии
Раздел: Мир  
0

США начали планировать вывод войск из Германии

США начали планировать вывод войск из ГерманииВ Европе уже обеспокоены намерениями Трампа.

Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки из США прозвучало еще одно неожиданное заявление.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Пентагон начал составлять смету расходов и просчитывать последствия от вывода американских войск из Германии. Они находятся там с 1945 года.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве США.

Вариант вывести подразделения из Германии и полностью или частично передислоцировать их в Польшу - серьезно обсуждается военными. Причем Польша, по данным газеты, уже выразила готовность выделить на содержание американской военной базы два миллиарда долларов.

Идея вывести войска из Германии пришла в голову Трампу в начале года - он задавал вопрос своим военным советникам, зачем Америке столько военных в ФРГ. Одновременно он возобновил атаки на европейских членов НАТО, которые мало, по его мнению, вносят в общую копилку Альянса.

Кроме того, издание связывает слухи о возможном выводе войск США из ФРГ с нарастанием напряжения между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте также: Из Беларуси начался вывод войск и техники РФ

Брюссель начал зондаж среди коллег из Вашингтона на предмет реалистичности таких планов. В ЕС также подозревают, что действия Пентагона - это игра Трампа накануне саммита НАТО, который состоится 12-13 июля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Трамп, вывод войск из Германии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
     805
     0

Похожие новости по теме

США задумались о выводе военных из Германии - СМИ США задумались о выводе военных из Германии - СМИ

Министерство обороны США может частично или полностью перебросить свои войска из Германии в Польшу.

Трамп хочет вывести войска США из Сирии Трамп хочет вывести войска США из Сирии

Накануне Дональд Трамп пригласил в гости президента России Владимира Путина.

Пентагон заявил, что не увидел вывода российских войск из Сирии Пентагон заявил, что не увидел вывода российских войск из Сирии

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара сомневается в намерении Москвы вывести военный контингент из Сирии

Из Беларуси начался вывод войск и техники РФ Из Беларуси начался вывод войск и техники РФ

После завершения совместных учений начался вывод войск РФ.

После встречи с Меркель Трамп сделал неожиданное заявление После встречи с Меркель Трамп сделал неожиданное заявление

Дональд Трамп считает, что ФРГ должна США и НАТО много денег за обеспечение военной защиты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх