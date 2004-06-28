Раздел: Мир
США начали планировать вывод войск из Германии
В Европе уже обеспокоены намерениями Трампа.
Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки из США прозвучало еще одно неожиданное заявление.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Пентагон начал составлять смету расходов и просчитывать последствия от вывода американских войск из Германии. Они находятся там с 1945 года.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве США.
Вариант вывести подразделения из Германии и полностью или частично передислоцировать их в Польшу - серьезно обсуждается военными. Причем Польша, по данным газеты, уже выразила готовность выделить на содержание американской военной базы два миллиарда долларов.
Идея вывести войска из Германии пришла в голову Трампу в начале года - он задавал вопрос своим военным советникам, зачем Америке столько военных в ФРГ. Одновременно он возобновил атаки на европейских членов НАТО, которые мало, по его мнению, вносят в общую копилку Альянса.
Кроме того, издание связывает слухи о возможном выводе войск США из ФРГ с нарастанием напряжения между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Читайте также: Из Беларуси начался вывод войск и техники РФ
Брюссель начал зондаж среди коллег из Вашингтона на предмет реалистичности таких планов. В ЕС также подозревают, что действия Пентагона - это игра Трампа накануне саммита НАТО, который состоится 12-13 июля.
Накануне встречи Путина и Трампа в Хельсинки из США прозвучало еще одно неожиданное заявление.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Пентагон начал составлять смету расходов и просчитывать последствия от вывода американских войск из Германии. Они находятся там с 1945 года.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве США.
Вариант вывести подразделения из Германии и полностью или частично передислоцировать их в Польшу - серьезно обсуждается военными. Причем Польша, по данным газеты, уже выразила готовность выделить на содержание американской военной базы два миллиарда долларов.
Идея вывести войска из Германии пришла в голову Трампу в начале года - он задавал вопрос своим военным советникам, зачем Америке столько военных в ФРГ. Одновременно он возобновил атаки на европейских членов НАТО, которые мало, по его мнению, вносят в общую копилку Альянса.
Кроме того, издание связывает слухи о возможном выводе войск США из ФРГ с нарастанием напряжения между Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Читайте также: Из Беларуси начался вывод войск и техники РФ
Брюссель начал зондаж среди коллег из Вашингтона на предмет реалистичности таких планов. В ЕС также подозревают, что действия Пентагона - это игра Трампа накануне саммита НАТО, который состоится 12-13 июля.
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